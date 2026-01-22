“İfade özgürlüğüne yönelik saldırılara boyun eğmeyeceğiz, basın emekçilerinin yanındayız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara boyun eğmeyeceklerini belirterek, yasa tasarılarına karşı yürütülen mücadelede basın emekçilerinin yanında olduklarını ve mücadeleyi omuz omuza sürdüreceklerini ifade etti.

Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin geçen günlerde Meclis’e Ceza (Değişiklik) ve Bilişim Suçları (Değişiklik) yasa tasarılarını getirdiğini anımsatarak, bu girişimlerin toplumun muhalif kesimini susturmayı, Anayasayla güvence altına alınmış düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmayı hedeflediğini vurguladı.

Eylem, tasarıda, soyut ve belirsiz ifadelerin yanı sıra yabancı devlet yetkilerini eleştirmenin de suç sayılacağına işaret etti. Eylem, başta basın emekçileri olmak üzere tüm muhalif kesimlerin, örgütlerin, sendikaların ve hatta bireylerin eleştirel paylaşımlarının bu tasarıların yasalaşması halinde suç unsuru sayılabileceğini belirterek, bunun açıkça özgürlüklere saldırı olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

“Her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz”

Disiplin Tüzüğü değişikliğiyle ilgili sürece de değinen Eylem, “Bu dayatmaya karşı laik eğitim ve laik toplum yapımız için mücadele veren öğretmenlerimize, sendikamıza saldırı, tehdit, baskılar yapılmış, yapılmaya devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerinden uzak, baskıcı dayatmalara bugüne kadar boyun eğmediklerini ve bundan sonra da eğmeyeceklerini belirten Eylem, ülkede yaratılan statükodan nemalananlara karşı özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamasında eleştirilerini sürdüren Eylem, “Susmayacağız. Ülkemizde var olmak, çocuklarımız ve geleceğimiz için direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Eylem, yasa tasarılarına karşı yürütülen mücadelede basın emekçilerinin ve Basın Emekçilieri Sendikası'nın (Basın-Sen) yanında, omuz omuza ve dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Özgürlüklere yönelik saldırılara ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere bugüne kadar izin vermediklerini, bundan sonra da asla izin vermeyeceklerini kaydeden Eylem, her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.