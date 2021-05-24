“İddialar mevcut hükümetin bozulmasına kadar uzanan ‘yeni bir gündeme’ dayanıyor”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in Kutlu Adalı Cinayetine dair açıklamalarının KKTC Meclis’ine, mevcut hükümetin bozulmasına kadar uzanan bir “yeni gündeme” dayandığını ifade etti.

Siyasi kulislerde ve Meclis’te kısa süre önce hükümetin kriz yaşadığı ve yeni bir siyasi parti kurulumu yönünde, yeni bir siyasi oluşuma gidilmesi girişiminde bulunulduğunu anlatan Akansoy, bunun da temelinde Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın değiştirilmesinin olduğunu söyledi. Akansoy, Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın var olan düzenlemelere yenilerinin eklenerek, ülkede pek çok noktaya dokunan bir oluşuma dönüştürülebileceğini işaret etti. Bunun engellenmek istediğini anlatan Akansoy, söz konusu tasarının hazır olduğunu fakat henüz resmi olarak Meclis’e iletilmediğini de dile getirdi.

Akansoy, Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın değişiklikleri arasında ‘TC ve KKTC vatandaşı olanların bu sitelere giremeyecekleri maddesi’ olduğunu ve bunun ülkede bulunan mevcut durumu tamamen değiştirebileceği için ‘hükümetin bozulması pahasına’ siyasi arenada baskı unsuru olduğunu iddia etti.

Akansoy, “Dün yapılan ifşalara bakıldığında şans oyunu oynatan bir kişinin adının zikredilmesi ve siyasi arenada bu tarz söylentilerin olması çok düşündürücü. Bu konu 10 gün önce hükümetin bozulması tartışmalarıyla bire bir ilintili bir konu. Hükümete bu yasanın geçirilemeyeceği yönünde, yasa geçirilirse hükümetin düşürüleceği bahse konu isimler tarafından baskı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.” dedi.

Akansoy, bu açıklamaları Genç TV ekranlarında Nazar Erişkin’in sabah programında yaptı.

“Bu toplumsal yara kapanmalı”

“Videoyu izlediğim sırada ‘ürperdim’. Her şey yeniden ele alınmalı.” diyen Akansoy, cinayetle ilgili soruşturmanın bir an önce başlaması, bunun için bir irade ortaya konması gerektiğinin altını çizdi.

Akansoy, “Bu cinayet toplumsal bir yaradır ve kapanması gerek.

Soruşturmanın tamamlanamadığı ve yeteri derecede yapılmadığı bulgusu ortada... Buna karşın isimlerle bu cinayetin konuşulması, polis ve Savcılığı harekete geçirmeli.” şeklinde konuştu.

Hükümet sessiz… Akansoy: ‘Şaşırmadık’

Hükümet kanadından konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmemesini hem bir siyasetçi hem de yurttaş olarak değerlendiren Akansoy, “Bu çok manidar değil. Hükümetin tavır koymaması veya açıklama yapılmamasına şaşırmadım. Ersin Tatar’ın ismi zikredildi buna karşın bir açıklama yapılmadı. Biz vatandaşlar olarak bu gaileyi güdüp gereken her yere taşıyacağız.” yorumunu yaptı.

“…biliyoruz ama yine de mücadele edeceğiz”

Ülkede uzun süredir kara paraya bağlı ekonomik düzene geçildiğini ve bunun sürdürülebilir olmadığını kaydeden Akansoy, “Bu düzen siyaseti ele aldığı gibi medyayı da ele aldı, hayatın her alanına girdi. Kamuda bunları ifşa edip tartışmaktan geri duyuyoruz. Herkes yaşanabilir düzen için eteğindeki taşları dökmeli. Konuşulmayan kirli bir düzen var, konuşulmalı.

Polis ve İtfaiye Genel Kurmay’a bağlıdır, biliyoruz ama bunları yine de konuşacağız, mücadele edeceğiz.” dedi.

Akansoy’un açıklamasından bazı önemli satır başları şöyle:

“Polis soruşturması süratle yeniden başlamalı. Geçtiğimiz hafta Meclis’teki araştırma komitesi tutanaklarını talep ettim, zamanında bu komitede neler konuşulduğunu verilen sonuçlarda okuyacağız. Burada dönemin İçişleri Bakanı, TC Polis Genel Müdürü, bunlara bağlı birimler söz konusu. Bu çok derin ve meşakkatli bir iş. Bu süreç kararlılıkla başlatılmalı. KKTC yaşatılmalı diyen sağ çevrelerin sessiz kalması çok manidardır. “

“Meclis’te de yapılan çalışmalar ileriye götürülmüyor”

“Yeni bir Meclis Araştırma Komitesi oluşturulması yönünde görüşmelerimiz var. Bize neden Milletvekili veya siyasi irade ortaya koymuyorsunuz deniliyor, gerekirse hemen bununla da devreye gireriz. Bu güne dek Meclis’te de yapılan çalışmaların Polis ve Savcılık tarafından alınıp soruşturulmaya verilmiyor, ileriye götürülmüyor. Görmezden geliniyoruz.”

“Niyet ve irade ile bunu ileriye götürmeliler”

“CTP olarak Saner ve Tatar’ı göreve davet ettik. Tatar, Başsavcıyı hemen toplantıya çağırmalı. Soruşturmanın yeniden başlaması için iradenin yanında bulunmalılar. Siyasi otorite de bu sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Mesele sadece Polis ve Savcılıkla ilgili değil. Tatar, bu yönde sorumluluk üstlenmeli. TC’den bu yönde destek ve katkı talep etmeliyiz. Bu sorun sadece ülkedeki irade ile çözülemez. Niyet ve irade ile bunu ileriye götürmeliler ve sonuçlandırmalılar.