İçişleri Bakanlığı: “Doğum yılı yanlış yazıldı”

Resmi Gazete’de 1983 doğumlu olduğu yazan ancak 1974’teki savaşa katıldığı ve gazi unvanı aldığı gerekçesiyle KKTC yurttaşlığına alındığı açıklanan kişi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, Bilgi Maaşoğlu isimli kişinin doğum yılının yanlış yazıldığı, aslında 1953 doğumlu olduğu ifade edildi.

Maaşoğlu’nun “SGK Kartını” ve kart üzerinde yazan doğum yılını da kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-1) 1116-2022 sayılı ve bakanlığımızın 1542/2022 nolu önergesi ile KKTC Yurttaşlığına alınan Bilgi Maaşoğlu’nun önerge yazılımında doğum tarihinde yazım hatası oluşmuştur. Esasen 20.02.1953 Kilis doğumlu olan Kıbrıs Gazimiz Bilgi Maaşoğlu’nun doğum tarihi sehven 20,02,1983 olarak yazılmıştır.

Bakanlığımızın ilgili bölümü tarafından Bilgi Maaşoğlu’nun önergesinde oluşan yazım hatası kısa sürede tadilat önergesi hazırlanarak düzeltilecektir. Sehven yaşanan bu yazım hatasından dolayı öncelikle Kıbrıs Gazimiz Bilgi Maaşoğlu’ndan ve kamuoyundan özür diliyoruz.”

1983 doğumlu kişiye, “1974 savaşına katıldığı” gerekçesiyle vatandaşlık verildi