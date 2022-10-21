1983 doğumlu kişiye, “1974 savaşına katıldığı” gerekçesiyle vatandaşlık verildi

Üstl’El Hükümeti, bir gecede 121 kişiyi “KKTC yurttaşlığına” aldı.

1983 Kilis doğumlu bir kişinin vatandaşlık gerekçesinde, “1974 Kıbrıs Barış Harekatına katıldığı ve Gazilik unvanı aldığı” yazması dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, “1974 Kıbrıs Barış Harekatına katıldığı ve Gazilik unvanı aldığı” bu nedenle KKTC yurttaşlığına alındığı ifade edilen 1983 doğumlu kişinin, “yüksek gelir düzeyine göre ikamet izni” ile 14 yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam sürdüğü yazıyor.

Toplamda 121 kişiye verilen yurttaşlık hakkı, dün gece yayınlanan Resmi Gazete kararları ile yürürlüğe girdi.