Hür-İş Çalışma Bakanlığı’na 24 saat süre verdi

Asgari Ücret Masası’nın toplanması için yaptığı çağrının ardından yasal süre dolmasına rağmen bu yönde adım atmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tepki gösteren Hür-İş Federasyonu, eylem modellerini görüşmek üzere bugün icra kurulunu toplantıya çağırdı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, dört aylık hayat pahalılığı rakamı olan yüzde 19.19 açıklandıktan sonra bakanlığın hala daha neyi beklediğine anlam vermediklerini kaydederek, “Zamlar yağmur gibi yağıyor. Ama asgari ücretli karın tokluğuna çalıştırılmak isteniyor. Buna müsade edemeyiz. Çalışma Bakanlığı’na Asgari Ücret Masası’nı toplaması için 24 saat süre veriyoruz. Hür-İş Federasyonu, bu karar alınmadığı takdirde yapılacak eylem

modellerini görüşmek üzere bugün saat 15:30’da İcra Kurulu’nu toplama kararı aldı” ifadelerini kullandı.