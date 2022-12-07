HÜR-İŞ: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu neden toplanmıyor?”

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, geçen ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması yönünde yaptıkları çağrıyı hatırlatarak, “Çalışma Bakanlığı neden yanıt vermediğini açıklasın. Kendilerine cuma gününe kadar süre veriyoruz” dedi.

HÜR-İŞ Federasyonu’na bağlı sendikaların bugün yaptıkları toplantının ardından açıklama yapan Serdaroğlu, “Yaptığımız çağrıya rağmen yasal süre içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmamasının nedeni nedir? Yasaya neden uyulmadı? Federasyonumuza herhangi bir dönüş neden yapılmadı?” diye sordu.

Cuma gününe kadar Hür-İş Federasyonu’na bir yanıt verilmesini isteyen Serdaroğlu, “Aksi halde olacaklardan biz sorumlu değiliz” ifadelerini kullandı.