Hükümetten büyük sorumsuzluk!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Girne-Değirmenlik dağ yolunda son 15 yılda 552, yalnızca son 6 ayda ise 23 trafik kazası meydana geldi. Yıllardır iyileştirilmeyen ve çok sayıda ölümlü kazaya sahne olan bu güzergâh için, Çatalköy–Esentepe Belediyesi öncülüğünde geniş katılımlı bir inisiyatif kuruldu.

Acapulco Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan yerel yöneticiler, milletvekilleri, meslek odaları ve sivil toplum temsilcileri, “Bu sadece bir yol değil, bir yaşam meselesidir” diyerek somut çözüm çağrısında bulundu.

Davet edilmelerine karşın toplantıya hükümetten herhangi bir yetkili katılım göstermedi.

Katılımcılar, yolun teknik açıdan yetersiz olduğunu, plansızlık, ilgisizlik ve siyasal tercihlerle bugünkü hâline getirildiğini vurguladı.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, “Bu sadece bir belediyenin değil, ülkenin sorunudur; 15 yılda 552 kaza oldu, artık canlarımız yitip gitmesin” dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Hükümetin trafik kazalarını azaltmaya dair en küçük bir vizyonu yok” sözleriyle iktidarı sert şekilde eleştirdi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Bu tabloyu siyasi tercihlerimiz doğurdu, zihinsel bir değişime ihtiyaç var” dedi.

İnşaat Mütahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Yol, tırmanma şeridi ve kantar gibi unsurlardan yoksun; teknik olarak müdahil olunmalı” ifadelerini kullandı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Bu yalnızca can güvenliği değil, turizm açısından da hayati bir konu” diyerek 2026’da açılacak otellere dikkat çekti.

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ise, “Artık bir vatandaşımızın saçının teline bile zarar gelmesine tahammül kalmadı” diyerek sürecin ciddiyetini ortaya koydu.

Toplantıya katılan kazazede yakınları ise “Pasta yapmak yerine yakınlarımızın helvasını kavuruyoruz” sözleriyle yaşanan acıları dile getirdi. Katılımcılar, çözüm için “sözde değil, özde” adımlar atılması çağrısında bulundu.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok:

“15 yılda 552 kaza meydana geldi… 9 yıldır girişimler sürüyor, adım atılmıyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bu yolun güvenli hale gelmesi için yaklaşık 9 yıldır girişimlerde bulunduğunu ancak hiçbir somut adım atılmadığını söyledi.

Kırok, son 15 yılda kayıt altına alınan 552 kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını, yalnızca son 6 ayda 23 kazanın meydana geldiğini vurguladı.

“Bu yol sadece bir belediyenin değil, tüm ülkenin sorunudur”

“Hiç kimseyle kavga etmek niyetinde değiliz, hedefimiz sürece katkı koymaktır” diyen Kırok, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Karayolları Dairesi’ne davet gönderildiğini ancak toplantıya katılmadıklarını belirtti. Kırok, “Artık canlarımız yitip gitmesin diye bu yola baş koyduk” dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu:

“Hükümetin, trafik kazalarını azaltmaya dair bir vizyonu yok”

Toplantıya katılan CTP Milletvekili Sami Özuslu, hükümetin bu soruna yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Özuslu, “UBP-DP-YDP Hükümeti’nin trafik kazalarını azaltmaya dair bir vizyonu yok. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar ortaya konmazsa, bu sorun çözülmez. Müjdeler verdiler ama hiçbir proje hayata geçmedi. Teknik projeler de finansman da ortada yok” dedi.

Özuslu ayrıca, yol projelerinin Türkiye’de açıldığını, yerel hassasiyetlerin dikkate alınmadığını ve halkın katılımıyla planlanmadığı sürece kalıcı çözüm üretilemeyeceğini ifade etti.

Sivil toplumdan teknik öneriler, belediyelerden işbirliği mesajı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul:

“Siyasi tercihlerimiz bu tabloyu doğurdu”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise yol yapımında siyasal önceliklerin belirleyici olduğunu söyledi:

“Girne-Değirmenlik Dağ Yolu gibi hayati bir güzergâhta yıllardır adım atılmazken, oy getirecek yerlerde yollar yapılıyor. Yaşadığımız her şey politik düzendedir. Bu nedenle zihinsel bir değişim şart.”

Değirmenlik–Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler:

“Hükümet artık somut adımlar atmalı”

Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yolun çok büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Bu noktada merkezi hükümet artık somut bir adım atmalıdır” dedi, “Sözde değil, özünde adımlar atarak bu sorun çözülür” şeklinde konuştu.

Karavezirler, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi olarak kendilerinin üzerlerine düşen ne görev varsa yapacaklarını ifade etti.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Yolun, mühendislik açısından ciddi eksiklikleri var”

Kıbrıs Türk İnşaat Mütahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yolun mühendislik açısından ciddi eksiklikleri olduğunu belirtti:

“Bu yol tırmanma şeridi, kantar, kum havuzu gibi donanımlardan yoksun. Yapıldığı dönemdeki taşıma kapasitesine uygun inşa edildi ama şu an 1,5 kat fazla yük taşınıyor. Bu sürece teknik olarak da müdahil olunmalı.”

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal:

“Tek bir kişinin saçının teline zarar gelmesine tahammülümüz kalmadı”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, “Artık bir vatandaşımızın saçının teline zarar gelmesine tahammülümüz kalmadı” diyerek sürecin aciliyetine dikkat çekti.

Aysal, “Toplumsal duyarlılığın olduğunu çok net görebiliyoruz. Amacımız, sürece katkı koymaktır, sürece takoz koymak değildir” şeklinde konuştu.

Turizm ve ekonomi açısından da riskli

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Yalnıza can güvenliği değil, turizm açısından da hayati bir konu”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, yolun yalnızca can güvenliği değil, turizm açısından da hayati olduğunu vurguladı. 2026 yılında bölgede açılması planlanan üç otelin ulaşımının bu yoldan yapılacağını hatırlatan Çağıner, “Kapasite artınca kaza ihtimali de artacak. Bu nedenle bu konu herkesin önceliği olmalı” dedi.

Teknik eksiklikler tek tek sıralandı

Ayer Yarkıner: “Yollar, araçlar, yasalar; hepsi yetersiz”

Toplantının ikinci bölümünde teknik konular gündeme geldi. Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, trafik güvenliği konusunda yıllardır çalıştıklarını belirterek, “Trafik, savaşlardan fazla can aldı. Yollar, araçlar, yasalar; hepsi yetersiz” dedi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz de planlamanın önemine dikkat çekerek, paydaşların birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Halktan duygusal mesaj:

“Helva kavurmak değil, çözüm istiyoruz”

Toplantıya katılan bölge halkı ve trafik kazasında yakınlarını kaybeden yurttaşlar da duygularını paylaştı. Bir katılımcı, “Elimizde şeker var, un var, yağ var ama biz pasta yapmak yerine yakınlarımızın helvasını kavuruyoruz” sözleriyle yaşanan acılara dikkat çekti.

Hükümetten katılım olmadı

Toplantıya, muhalefet milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü katıldı. Ancak, UBP-DP-YDP Hükümeti’ni temsilen hiçbir bakan ya da milletvekili toplantıda yer almadı. Bu durum, hem konuşmalarda hem de kamuoyunda dikkat çekti.