“Hükümeti kurma yönünde talebim olmadı”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Tatar’dan talepte bulunmadığını söyledi.

Sucuoğlu, ana muhalefet partilerinin hükümeti kurma düşüncesinde olmadığını da savundu.

Yüksek ihtimalle koalisyon hükümetinin kurulacağını ifade eden Sucuoğlu, daha önceki açıklamasında “hükümeti kurma görevinin kendisine verileceğini söylediği, bu konuda bir değişiklik olup, olmadığına” yönelik soruya ise “Bizler verileceği değil, aritmetik olan UBP’ye verilmesi anlamında söyledik” yorumunda bulundu.

Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle: “Genel değerlendirmemizi yaptık, görüşlerimizi ilettik. Kendisi de iletti. Değerlendirecekler, hükümeti kurma görevini hangi partiye vereceği konusunda karar aldıktan sonra ilgili parti başkanı ile temasa geçecek.”

“Görevin bize verileceğini değil, daha mantıklı ve olası olduğunu söyledik”

“Bizler verileceği değil, aritmetik olan UBP’ye verilmesi anlamında söyledik. Hem komitelerdeki çoğunluğu, hem de 24 vekili olan parti. Daha mantıklı ve olası geldi, sorulan soruya karşılık verdiğim bir cevaptı. Kime verileceği Cumhurbaşkanı kendisi değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacak.”

“Doğru yaklaşım değil”

“Bu sabah CTP’nin de ziyareti oldu. İzleme fırsatım oldu. ‘Bize verilirse, biz kurmayız, erken seçim gündeme gelsin’ şeklindeymiş. Bu tabi, anayasal anlamda alışılagelmiş etik kurallar çerçevesinde doğru bir yaklaşım değil. Siz UBP’ye vermeyecekseniz, ana muhalefet partisi kurarsa kurar, kurmazsa erken seçim tarihi ortaya çıkar. Ben bunun doğru olmadığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı kendi ekipleriyle oturup, değerlendirip, hangi partinin hükümeti kuracağı yönünde değerlerini alt alta koyup, toplayacak hangi parti başkanına verecek. Şartla bunu kabul ederim, bunu kabul etmem demek, aslında bunu kabul etmem demek. Ağır şartlarla giderseniz, ben kabul etmiyorum demek.”

“Ana muhalefet partileri hükümet kurma düşüncesinde değiller”

“Ana muhalefet partileri hükümet kurma düşüncesinde değiller. İlk intiba bu… Hükümeti kurma niyeti olan parti ya da partiler, ‘değerlendiririz’ der. Bunu değerlendirdikten sonra oturur, değerlendiririz der. Bunun aksi ‘bana boşuna verme, ben bu düşüncede değilim’ demektir.

Görevlendirme bize mi başka bir partiye mi yapılır, içerde konuşmadık.” “Ana muhalefet partisinin hükümeti kurma görevinin yeniden UBP’ye verilmesinin etik olmadığına yönelik açıklamalarının’ sorulması üzerine Sucuoğlu, “Kendi konuşması etik mi? Geleceksin, ikimiz çıkacağız ben görevi veriyorum, kuramazsa da erken seçime gideceğiz. Etik bu mu? Etik buysa o zaman demek ki etik kuralları anlayışı farklılaşır. Aklın yoluna bakıldığında, komitelerdeki fazlalık böyle bir yolu gösteriyor. Ama bana verin diye bir talebim olmadı. Biz kuramazsak erken seçime gidelim diye de bir şey yok. Cumhurbaşkanının takdirine bırakacaksın. Belli ki koalisyon hükümeti olacak.”