“Hükümet sınıfta kaldı, karne notları sıfır”

Binlerce öğrencinin karne aldığı gün hükümetin karnesi de Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu tarafından verildi. Başta Çalışma Bakanı olmak üzere tüm bakanların sıfır aldığını açıklayan Serdaroğlu, “Hükümet sınıfta kaldı’’ dedi.

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu dönemde tüm bakanlara gerçekleşen hayat pahalılığının cebimizden çıkan para olduğunu ve verildiği zaman tekrardan başa döndüğümüz öğretmeye çalıştık. Ancak maalesef bunu öğrenemediler. Öğrenemedikleri için asgari ücretle geçinenler, geçmişteki alım gücünden dahi geriye gitti. Hükümet bu dönemde fiyatları bile denetleyemedi. O yüzden maalesef başta çalışma Bakanı olmak üzere ve tüm bakanlarla birlikte hükümet sınıfta kalmıştır. Karne notları sıfırdır…”