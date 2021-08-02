Hükümet krizi gölgesinde Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu, bugün saat 10.30’da toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da "Maraş açılımını" anlatmak üzere başkanlık edeceği toplantı hükümet krizi gölgesinde geçecek.

Geçtiğimiz hafta UBP ile YDP arasında karşılıklı restleşmeye kadar varan krizin toplantıda da ele alınması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere milletvekili Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifası ile sandalye sayısı 1'e düşen YDP'den bazı dairelerin yönetiminin UBP’ye geçmesi talep edilmişti.

UBP yönetiminin bu isteği üzerine ise YDP lideri Arıklı hükümetten çekilme tehdidini gündeme taşımıştı.

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