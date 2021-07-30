Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, hükümette DP ve YDP içerisinde farklı sebeplerden dolayı bazı sıkıntılar oluştuğunu belirterek, sorunu UBP yetkili organlarına götüreceğini açıkladı.

Dün akşam BRT yayınına katılan Saner yaşananların kendisini üzdüğünü belirterek “Şu an bizim farklı bir hükümet arayışı içine girmemizi gerektiren bir konu yok. Ama demokrasilerde hiçbir hükümet, hiçbir kimse seçeneksiz değildir” dedi.

Saner şunları söyledi: “Pandemi dönemindeyiz ve şu ana kadar koalisyon hükümeti olarak bu işi iyi götürdük. YDP bir milletvekili ile yola devam edecek. Demokrat Parti kendi içindeki sorunları geride bırakmış görünüyor. YDP’den ayrılan Sayın Zaroğlu, hükümete desteğini devam ettireceğini bana söylüyor. 3 bağımsız arkadaşımızın da desteği sürüyor. Dolayısı ile 1 Ekim’de Meclis açıldığında bir sorun beklemiyorum”

“Şu an farklı bir hükümet arayışı içine girmemizi gerektiren bir konu yok”

“Yeni bir hükümet oluşumuna gidileceğine dair dedi kodular yapıldığının belirtilerek görüşünün sorulması üzerine de Başbakan Saner şunları söyledi:

“Dedikodu ile iş yapılmaz. Devam eden bir hükümet var. Şu an bizim farklı bir hükümet arayışı içine girmemizi gerektiren bir konu yok. Ama demokrasilerde hiçbir hükümet, hiçbir kimse seçeneksiz değildir. Dolayısı ile çok keskin konuşmak doğru değildir. Tekrar ediyorum, herhangi bir sıkıntı olmazsa yeni bir hükümet arayışına girmemiz söz konusu olmaz. Biz bu hükümeti 7 Kasım’dan sonra CTP ve HP’den gereken cevabı alamadığımız için kurduk. Bu da unutulmamalıdır. Bir sıkıntı olursa ona göre bakarız. Ya başka hükümet arayışına gireriz ya da erken seçime gideriz. UBP’nin erken seçimden hiçbir çekincesi yoktur. Direkt erken seçim seçeneğini gündeme taşırız. Kimin iktidar, kimin muhalefet olacağını görürüz.”

“Hükümet konusunu yeni parti meclisine götüreceğim”

Başbakan Saner, “kurultay sonrası yeni bir hükümet oluşumunun gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de “Genel Başkan’ın görüşleri ve önerileri önemli ama hükümeti kurma ve bozma ile ilgili yetkili Parti Meclisi’nden alırsınız. Genel Başkan seçileceğimden bir kuşkum yok ve yeni bir Parti Meclisi oluşacağı için, ona saygımdan dolayı tabii ki hükümet konusunu Parti Meclisi’ne götüreceğim. Parti Meclisi ‘aynı şekilde göreve devam’ derse bu hükümetle devam edeceğim. Ama Parti Meclisi ‘bu hükümeti götürmeniz mümkün değildir’ derse ona uyacak ve alternatifleri gündeme getireceğim.”