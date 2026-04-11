“Hükümet halkın mesajını almadı, pazartesi genel grevde ve Meclis önündeyiz”

Kamuda yetkili sendikalar, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığını (HP) donduran yasa tasarısıyla başlayan ve ‘hükümet istifa’ talebine dönüşen eylemler kapsamında 13 Nisan Pazartesi günü genel greve gideceklerini ve saat 10.00’da Meclis önünde toplanacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem tarafından, kamuda yetkili tüm sendikalar adına yapılan ortak basın açıklamasında, halkın ve emekçilerin dayatmalara karşı günlerdir mücadele ettiği ifade edildi.

Meclis toplantısına devam edileceğinin söylenmesine tepki gösterilen ortak açıklamada, hükümetin yaşananlardan ders almadığı ve halkın verdiği mesajı dikkate almadığı savunuldu.

Açıklamada, “Bu mücadele yalnızca sendikaların değil, insanca yaşam, adil bölüşüm ve demokratik bir gelecek isteyen tüm kesimlerin ortak mücadelesidir. Tüm halkımızı, emekten yana olan herkesi ve gerçek yurtseverleri bu haklı mücadeleye omuz vermeye, dayanışmayı büyütmeye ve birlikte ses yükseltmeye davet ederiz.” denildi.