“Hükümet Elektrik Kurumu’nu hukuk aykırı olarak zarara soktu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın Elektrik Kurumu’nda 2019’dan bu güne 333 Milyon TL zararı olduğunu söylediğine işaret ederek hükümetin hukuka aykırı olarak KIB-TEK’e zarar yazdırdığını söyledi.

Erhürman, kurumun zararına satış yaptığının Arıklı’nın açıklamaları ile meclis gündemine geldiğine dikkati çekerek hükümetin KIB-TEK’in bilançosunu hukuka aykırı olarak bozduğunu ifade etti.

Erhürman “KIB-TEK’i zarara soktunuz. Geçmişte bunları CTP gündeme getirdiğinde ‘KIB-TEK kardadır’ deniliyordu. (Erhan Arıklı’ya atfen) 24 Aralık’ta elektrik fiyatlarını indireceğim dediniz. Şimdi ise % 15 zamdan bahsediyorsunuz. Hükümete gelince halka indirim müjdeleri verdiniz, şimdi zammı gündeme getiriyorsunuz. Bilmeden konuşmayınız” dedi.

"Memleket yıkıntıya döndü"

Hükümetin muhalefetin öneriler yapmadığını iddia ettiğini söylediğine işaret eden Erhürman, gelişen anlayışın “muhalefete muhalefet etme” olduğunu söyledi, geçmişte yapılan önerilerden bahsetti.

Özel sektöre yapılan 1500 TL’lik ödemeler konusunda da hükümetin yanlış yaptığını anlatan Erhürman avukatların neden kapsam dışında bırakıldığını sordu, konunun hukuka taşınacağını belirtti.

“Memleket yıkıntıya döndü. Seçimden sonra gelecek hükümet içi boş bir Fiyat İstikrar Fonu bulacak” diyen Erhürman memleketin hükümetin sayesinde yıkıntıya döndüğünü söyledi.