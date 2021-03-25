 “Elektrik Kurumu elektriği zararına satıyor, yeni fiyat belirlenecek”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, elektrik fiyatlarında zam yapılması gerektiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhan Arıklı, Elektrik Kurumu’nun elektriği “zararına sattığını” belirterek bunun devamının mümkün olmadığını söyledi.

Bazı tasarruf tedbirleri alındığını iddia eden Arıklı bunun “indirim olarak yurttaşa yansımasının” şu an için mümkün olmadığını ifade etti.

Arıklı “Elektrik 119 kuruş, kurum 99 kuruşa satıyor. Kurumun Ocak ayındaki zararı 21 milyon TL. Devamı mümkün değil. Kurum yeni bir fiyat belirleyecek. Nizamname gereği yapılacak zammı devlet bünyesinde nasıl çözeriz onu konuşacağız” diye konuştu.

Elektrikte indirim için üretim maliyetlerini aşağıya çekmek gerektiğini kaydeden Arıklı üretimde gaza geçilmesinin önemli olduğunu anlattı. “Gaz da çözüm değil, esas yapılması gereken enterkonnekte sitemdir” diyen Arıklı bunu Türkiye ile görüşeceğini kaydetti.