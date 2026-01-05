“Hukuksuzluk değil sadece tavan yapan; yolsuzluk da tavan yaptı, erken seçim kaçınılmaz"

Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarına dikkat çekerek, “Ünal Bey ‘Hukuksuzluk tavan yaptı, erken seçime hükümet karar verir’ diyor. Başbakanın ne dediğinin farkında mısınız?” sorusunu sordu.

“Hukuksuzluğun tavan yaptığı bir yerde, erken seçime gidilecekse buna hükümet karar verir deniyor” diyen Barçın, “Hukuksuzluğun tavan yaptığı gün gibi ortada, bunu Başbakan kabul ediyor ama hâlâ ‘erken seçime gidilecekse hükümet karar verir’ diyor” şeklinde konuştu.

Başbakanın bir yandan hukuksuzluğun tavan yaptığını kabul ettiğini, diğer yandan erken seçimin gündemde olmadığını söylediğini ifade eden Barçın, “Hukuksuzluk değil sadece tavan yapan; yolsuzluk da tavan yaptı. Bu ülkede yoksullaşma da tavan yaptı” dedi.

Anayasanın her noktada çiğnendiğini vurgulayan Barçın, “Halk iradesi artık sizin arkanızda yoktur ve erken seçim kaçınılmazdır. Bu hukuksuzluğu yapan sizsiniz, yürütmenin başında olan sizsiniz” ifadelerini kullandı.