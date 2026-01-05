“Hukuksuzluğun tavan yaptığı bir noktada erken seçime gidilecekse buna hükümet karar verir”

Başbakan Ünal Üstel, “Hukuksuzluğun tavan yaptığı bir noktada erken seçime gidilecekse, buna hükümet oturur ve karar verir. Bizim gündemimizde erken seçim yok” dedi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı erken seçim çağrısı üzerine kürsüye çıkan Üstel, “Pandemi, savaşlar ve pek çok soruna rağmen hükümetin, 30 yıldır yapılmayan reformları hayata geçirdiğini” söyledi.

Üstel, “2026’da halkın bizden çok beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak için gerekli yasal düzenlemeleri meclisten geçireceğiz” dedi.

“Hukuksuzluğun tavan yaptığı bir noktada erken seçime gidilecekse buna hükümet oturur karar verir, muhalefetle istişare eder” diyen Üstel, “Bizim gündemimizde erken seçim yoktur. Gündemimizde halka hizmet varır” ifadelerini kullandı.

İncirli’nin yasa gücünde kararnamelere ilişkin eleştirileri üzerine konuşan Üstel, “Hükümet gerektiğinde yasa gücünde kararnamelerle Bakanlar Kurulu’ndan geçirir, yasasını da Meclis’e gönderir. Hiçbir gayrı yasal uygulamamız yoktur” iddiasında bulundu.