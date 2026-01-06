“Hukuksuzluğu itiraf eden bir bakanlık anlayışı kabul edilemez”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Meclis Bütçe Komitesi’nde yaptığı açıklamaların, hukuka aykırı uygulamaların açık bir itirafı olduğunu belirtti. Sendika, Bakan’ın anayasa ve yasalara aykırı bir anlayışla hareket ettiğini ifade etti.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Meclis Bütçe Komitesi’nde sarf ettiği, “Emekli olmazsanız bu maaşları keseceğiz dedik. Yasal mıydı? Hayır, değildi” sözlerinin, Bakanlığın meseleye yaklaşımını net biçimde ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun birçok alanda Anayasa’ya, yasalara ve tüzüklere aykırı işlemler yaptığı savunularak, bu durumun mevzuatı bilmemekten değil, “mahkeme kararları çıkana kadar istenilenin elde edilebileceği” düşüncesinden kaynaklandığı ifade edildi.

DAÜ-SEN, söz konusu açıklamanın bu anlayışın “açık bir itirafı ve kanıtı” olduğunu vurgularken, Bakan’ın kendisine karşı çıkan kesimleri hedef gösterdiğini ve düşmanlaştırıcı bir dil kullandığını da kaydetti.

Sendikanın açıklamasında, süreç içerisinde önce sendikaların, ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun hedef alındığı, son olarak ise Meclis’te yapılan konuşmada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eleştirildiği ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun üslubunun bulunduğu makamla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, Başbakan’ın bugüne kadar bu yaklaşımı durdurmadığı ya da düzeltmediği yönünde eleştirilere de yer verildi.

Açıklamanın sonunda, anayasa, yasalar ve hukuktan yana olanların bu anlayışı kabul edemeyeceği vurgulanarak, “böyle gelmiş, böyle gider” yaklaşımının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı kaydedildi.