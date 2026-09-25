Hristodulidis’ten skandal talep: Erhürman’la görüşmeyin!

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliği, New York’ta temaslarda bulunan Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın uluslararası diplomatik çevrelerle görüşmelerini engellemeye yönelik dikkat çekici bir girişimde bulundu.

BM nezdindeki tüm daimi temsilciliklere ve gözlemci misyonlarına gönderilen mektupta, Kıbrıslı Türk heyeti için “ayrılıkçı entitenin temsilcileri” ifadesi kullanılarak, diplomatlardan söz konusu kişilerle “herhangi bir temasta bulunmaktan veya toplantı yapmaktan kaçınmaları” istendi.

Mektupta, Kıbrıslı Türk temsilcilerin New York’taki üst düzey isimlerin varlığından yararlanarak görüşme taleplerinde bulunduğu ileri sürüldü ve bu temasların “ayrılıkçı politikaları yaymak” amacı taşıdığı iddia edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek diğer ülke temsilciliklerine şu çağrıyı yaptı:

“Daimi Temsilcilikleri ve Daimi Gözlemci Misyonları, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda söz konusu kişilerle herhangi bir temasta bulunmaktan veya toplantı yapmaktan kaçınmaya davet eder.”

Kıbrıs sorununda diyalog ve karşılıklı temasların artırılmasının tartışıldığı bir dönemde gönderilen mektup, Kıbrıslı Türk temsilcilerin uluslararası diplomatik çevrelerle doğrudan temaslarının önünü kesmeye yönelik açık bir girişim olarak dikkat çekti.