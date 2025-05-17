Hristodulidis'ten Erdoğan'a "doğrudan diyalog" çağrısı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, "doğrudan diyalog çağrısında bulunduğu" belirtildi.

Güney basını, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Tiran’da dün gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 6’ncı zirvesi çerçevesinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü yaptığı sohbete yer verdi.

Fileleleftheros gazetesi “Hristodulidis, Gerçek Bir İlerleme Olabilmesi İçin İkisinin Konuşması Gerektiğini Erdoğan’a Söyledi-Hristodulidis’ten Erdoğan’a Çağrı” başlığıyla verdiği haberinde Nikos Hristodulidis’in, Tiran’da kısa bir görüşme fırsatı bulduğu TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesajının “Kıbrıs sorununa ilişkin AB’nin temsilci atamasının, kendileri arasında(Hristodulidis ve Erdoğan) diyalog kurulması fırsatını verdiği” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete gerek Hristodulidis’in gerekse Erdoğan’ın Türk-AB ilişkileri konusunda da diyalog istediğini belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Hristodulidis’in, Erdoğan’a “gerek Kıbrıs sorununda gerekse Türkiye-AB ilişkilerinde gerçek bir ilerleme olabilmesi için kendi aramızda konuşmamız gerekir” ifadesini kullandığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis ayrıca Erdoğan’a “AB tarafından temsilci atandığını özellikle şu an-ki AB’nin ilgisini gösteriyor-ilerleme sağlanabileceğini, bu perspektifi değerlendirmelerinin de artık kendilerine bağlı olduğunu” söyledi.

Gazete yine elde etttiği bilgilere dayanarak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “diyalogtan yana olduğunu ve AB-Türkiye ilişkileriyle ilgilendiklerinden” söz ettiğini yazdı.

Politis gazetesi ilgili haberi “Hristodulidis’ten Erdoğan’a: Doğrudan Diyalog Anahtar” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi “Hristodulidis Erdoğan’ı Görüşmeye Çağırdı” , Alithia gazetesi ise “Hristodulidis, Gerçek İlerleme Olması İçin İkisinin Konuşmasını Erdoğan’dan İstedi-Başkanlık, Erdoğan’ın Diyalog ve Türkiye-AB İlişkileri İçin İlgisinden Bahsetti” başlıklarını kullandı.

Erdoğan ile Hristodulidis Tiran'da görüştü

Hristodulidis zirvede konuştu

Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis zirvede yaptığı konuşmada Johannes Hahn’nın atanmasının, AB’nin, kendisinin de sorunu olan Kıbrıs sorununa ilişkin ilgisini gösterdiğini belirtti.

Zirvenin önemine de vurgu yapan Hristodulidis, zirvenin, AB üyesi ülkelerle, AB’ye katılmak isteyen ülkeleri bir araya getirme fırsatı sunduğunu da ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın girişimiyle birkaç yıl önce başlayan ve AB üyesi ülkelerle AB'ye üye olmak isteyen diğer birçok Avrupa devletini bir araya getiren zirvenin önemini vurgulayan Hrsistodulidis, zirvenin aynı zamanda açık bir diyalog ortamı sağlamayı amaçladığını da belirtti.

Hristodulidis konuşmasında “zorlukların ortak, fırsatların ortak olduğunu, bu forumun açık ve samimi bir diyaloğa olanak tanıdığını” ifade etti.

Avrupa meselesi olan Kıbrıs sorununun da bu çerçevede yer aldığını söyleyen Hristodulidis, Türkiye’nin bu toplantılara katıldığını ve Avrupa Komisyonu Başkanı’nın, Avrupa Komiseri olarak görev yapmış, Avusturya'da üç kez bakanlık yapmış ve ülkesinde başka devlet görevlerinde bulunmuş siyasi figür olan Johannes Hahn’ı atama kararının bu çerçevede alındığını belirtti.

Hristodulidis bu atamanın ayrıca AB’nin kendi sorununa olan ilgisini gösterdiğini, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik gelişim halindeki çabayı güçlendirdiğini ifade etti.

Hristodulidis Costa görüşmesi

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Tiran’daki zirve çerçevesinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre ikili arasındaki görüşmede, Kıbrıs sorununun yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun Johannes Hahn’nın Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasının ardından Türkiye-AB ilişkileri konuları ele alındı.

Görüşmede, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelecek hafta sonunda Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğine de vurgu yapıldı.