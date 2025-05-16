Erdoğan ile Hristodulidis Tiran'da görüştü

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Güneyde yayın yapan Sigmalive isimli internet sitesinden edindiği bilgiye göre, Hristodulidis, Erdoğan'a, hem Kıbrıs sorunu hem de Avrupa-Türkiye konularında gerçek bir ilerleme sağlanabilmesi için birbirleriyle görüşmeleri gerektiğini, özellikle şimdi bir AB temsilcisinin atanmasının, AB'nin de ilgili olması halinde ilerleme sağlanabileceğini gösterdiğini söyledi.

Hristodulidis ayrıca, artık bu olasılığı değerlendirmenin kendilerine düştüğünü vurguladı.