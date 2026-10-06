Hristodulidis, Erhürman’la gelecek hafta görüşme talep edecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la gelecek hafta yeni bir görüşme yapılmasını talep edeceğini açıkladı. Hristodulidis, müzakereci Menelaos Menelaou’ya Kıbrıs Türk tarafıyla temasa geçerek gelecek hafta için görüşme önermesi talimatını verdiğini söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Hristodulidis, “Bugün Kıbrıs Türk liderinden gelecek hafta için bir görüşme ayarlamasını isteyeceğim. New York seyahatimizden önce başlayan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşmelerde ele alınan konular üzerinden devam eden görüşmeleri sürdürebilmemiz için olumlu yanıt almayı umuyorum” dedi.

“İlerleme sağlamak için buradayız” diyen Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gündeme getirdiği üç konuda siyasi irade ve fikirlerin bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu üç başlık; güven yaratıcı önlemler, görüşmelerin yöntemi ve müzakerelerin özü olarak sıralandı. Guterres, Kıbrıs’taki iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile BM’nin katılımıyla yapılacak genişletilmiş toplantının, bu konularda “yeterli ilerleme” sağlanmasının ardından gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Hristodulidis, “Bu nedenle müzakereci Menelaos Menelaou’dan Kıbrıs Türk tarafıyla temasa geçerek gelecek hafta için bir görüşme önermesini istedim” ifadelerini kullandı.