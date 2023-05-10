Hristodulidis ekonomi hedeflerine değindi

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'ın güneyinde yapılacak “Lefkoşa Ekonomik Kongresi"ne (Nicosia Economic Congress) katılarak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ekonomik durumu ve 2023 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis, hedeflerinin, vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltecek bir ülke yaratmak olduğunu belirterek, pandemi sonrasında Rusya’nın Ukrayna işgali gölgesindeki ekonominin direnç gösterdiğini ve Gayrı Safi Milli Hasıla’da yüzde 2,6 artış gerçekleştiğini vurguladı.

İşsizlik oranının 2022 yılında yüzde 6,8’e gerilediğini de ifade eden Hristodulidis, 2023 yılının ekonomik anlamda daha zorlu geçmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.