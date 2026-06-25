Holguin ve Guterres New York'ta buluşuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ile yarın New York'ta gerçekleştireceği görüşmenin, 5+1 Kıbrıs konferansı açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Görüşmede Holguin'in, Antonio Guterres'i Lefkoşa, Ankara ve Atina'da gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

RİK’in aktardığı bilgilere göre, görüşme sonucunda genişletilmiş konferansın Cenevre’de hangi tarihte yapılacağı konusu netleşebilir.

Habere göre Holguin, BM Genel Sekreter Siyasi İşler Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de bir araya geldi.

New York'un ardından Brüksel'de temaslarda bulunacak olan Holguin, temmuz ayı başında Kıbrıs'a geri dönecek.

Öte yandan Kıbrıs Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart da Güvenlik Konseyi'ni Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirmek üzere temmuz ayının ikinci haftasında New York'a gidecek.

Söz konusu bilgilendirme basına kapalı gerçekleştirilecek.