Naci Talat anılıyor

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz ismi, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski genel sekreterlerinden Naci Talat ölümünün 35’inci yıldönümünde yarın saat 09.30’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anılacak.

1972 ile 1991 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Genel Sekreterliğini yapan Naci Talat; 26 Haziran 1991’de, 46 yaşındayken Londra’da hayata veda etti.

Kıbrıs Türk siyasi yaşamına yön veren isimlerden biri olarak kabul edilen Naci Talat, 1963 olayları nedeniyle eğitimine ara vererek, Erenköy’deki mücadeleye destek verdi.

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde ve 1983’te KKTC Kurucu Meclislerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin temsilcisi olarak bulunan Talat, 20 Haziran 1976, 28 Haziran 1981, 23 Haziran 1985 tarihli seçimlerde art arda milletvekili seçildi.



Naci Talat kimdir?

1945 yılında Büyükkonuk köyünde doğdu. Polis teşkilatından Talat Çavuş ve Halide Hanım'ın 6 çocuğundan birisi idi. Babasının mesleği gereği köy köy dolaşmak zorunda kalan Usar'ın hayatında Karpaz ve Mesarya köylerinin önemli bir yeri oldu. Lise hayatı boyunca edebiyata ilgi duydu, şiir yazdı. Liseden sonra 1962 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ne başladı. 1964 yılında Erenköy'de daha sonraları Erenköy Mücahitleri olarak anılacak gruba katıldı. İki yıl boyunca silahlı mücadeleyi sürdürdü. Erenköy'de iki yıllık sürecin ardından eğitimini tamamlamak üzere yeniden Ankara'ya döndü. 1968 yılında Kıbrıs Türk Ulusal Öğrenci Federasyonu'nun kurulmasına öncülük etti. Örgütün ilk başkanı seçildi.

1971 yılında üniversiteden mezun oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başladı. Stajını dönemin Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu'nun yanında yaptı. Bir süre sonra arkadaşlarıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne katıldı. 29 Nisan 1972'de Parti’nin Genel Sekreterliği'ne getirilirdi. Hakkında açılan davalar sonucunda 6 ay hapis cezası aldı.

1973 yılında Londra'ya gitti. Orada Kıbrıslı Türklerin dayanışma hareketine destek verdi. 1975 yılında ülkesine döndü. 1975 yılında Kurucu Mecliste Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin temsilcisi olarak görevlendirildi. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin anayasasının hazırlanmasına katkıda bulundu. 1976 yılında yapılan ilk seçimlerde Mağusa milletvekili seçildi. O dönem, Yenidüzen Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. 1981 ve 1985 genel seçimlerinde tekrar milletvekili seçildi. 1988 yılında, Yenidüzen’de yayımlanan yazılar nedeniyle sürekli yargıda savunma yaptı, gazeteye haciz gelmesinin ardından matbaa direnişinde önemli rol oynadı.

1990 yılında muhalefetin CTP, TKP ve YDP'nin DMP çatısı altında birleşmesinde rol oynadı. Bu seçimde milletvekili seçilse de meclisi boykot etti ve meclise girmedi. Kısa bir süre sonra hastalandı ve tedavisi için Londra'ya gitti. Maksiller Sinüs Karsinomu adlı bir hastalık nedeniyle 26 Haziran 1991'de hayata veda etti.