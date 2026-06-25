“Müdür ve müsteşar atamaları liyakate göre olmalıdır”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, hükümetin geçici ve sözleşmeli statüde istihdam edilen personelin müdür ve müsteşar olarak atanmasına olanak sağlayacak yasal düzenleme üzerinde çalıştığını belirterek, buna karşı olduklarını açıkladı.

Bengihan, kamu hizmetinin temelinin liyakat ve adalet olduğunu vurgulayarak, düzenlemenin fırsat eşitliğini zedeleyeceğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, hükümetin seçimlere kısa bir süre kala rotasyon usulü müdür ve müsteşar atamalarını sürdürdüğünü, şimdi de geçici ve sözleşmeli personelin üst kademe yöneticisi olarak atanmasının önünü açacak düzenlemeler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Geçici ve sözleşmeli personelin özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri olumlu bulduklarını kaydeden Bengihan, söz konusu yasa değişikliğinin aynı zamanda bu personelin müdür ve müsteşar olarak atanmasına da imkan sağlayacağını belirtti.

Kadrolu kamu görevlilerinin göreve girişten derece ilerlemelerine kadar yazılı ve sözlü sınavlar, performans değerlendirmeleri ve mevzuatta öngörülen tüm koşullara tabi tutulduğunu hatırlatan Bengihan, buna karşın geçici ve sözleşmeli personelin yeterlik belgesi ve sınav şartı aranmadan üst kademe yöneticisi olarak atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın kadrolu kamu görevlilerine karşı büyük bir haksızlık ve adaletsizlik yaratacağını ifade eden Bengihan, kamu yönetiminin güvenilirliği ile devletin kurumsal yapısının da zarar göreceğini belirtti.

Bengihan, "Kamu hizmetinin temelini liyakat ve adalet ilkeleri oluşturur. Birkaç yandaşa makam yaratma amacıyla yapılmak istenen bu düzenleme sosyal adaleti yaralayacak niteliktedir." ifadelerini kullandı.

KTAMS olarak fırsat eşitliğine aykırı şekilde partizanca istihdam edilen kişilerin müdür ve müsteşar olarak atanmasına karşı olduklarını vurgulayan Bengihan, müdür ve müsteşar atamalarının liyakat esasına göre yapılması gerektiğini kaydetti.