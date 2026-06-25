Başkan Çelebi görevde 20 yılı tamamladı

Dikmen Belediyesi, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin görevde 20. yılını tamamladığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çelebi'nin halkın güveniyle çıktığı hizmet yolculuğunda 20 yılı geride bıraktığı belirtilerek, "20 yıldır; aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı hizmet anlayışıyla Dikmen'e değer katan, sayısız projeyi hayata geçirerek belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan Başkanımızı yürekten tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dikmen Belediyesi ailesi olarak Çelebi'ye bugüne kadar ortaya koyduğu emek, özveri ve liderlik için teşekkür edildiği belirtilerek, 20. hizmet yılının ilçe ve halka yeni başarılar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Belediye açıklamasında, "20 yıldır halkımız için, ilk günkü heyecanla hizmet etmeye devam ediyoruz." denildi.