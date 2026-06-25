"Geleceği toplumun tüm kesimleriyle birlikte kuracağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, dün CTP Genel Merkezi’nde TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş ve beraberindeki TAM Parti heyetini ağırladıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kişi, gerçekleştirdikleri görüşmede güncel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunma ve geleceğe ilişkin vizyonların karşılıklı olarak paylaşıldığını söyledi. Kişi, görüşmenin samimi, yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Kişi açıklamasının devamında, “Önümüzdeki dönemde yalnızca siyasal partilerle değil; sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar, gençler, kadınlar ve toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki geleceği ortak akılla, istişare kültürüyle ve toplumun tüm paydaşlarının katkısıyla inşa etmek mümkündür. Ülkemizin yarınlarını birlikte kurgulamak, ortak hedefler etrafında buluşmak ve güçlü bir gelecek oluşturmak adına diyalog ve iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.