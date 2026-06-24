AB’den yangınlar için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 9,2 milyon euro destek

Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu’nun (EUSF) Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçen yıl yaşanan yangın felaketi nedeniyle 9,21 milyon euroluk katkı yapılmasını onayladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi üyelerinin doğal felaketlerden zarar gören Kıbrıs Cumhuriyeti, Romanya ve İspanya’ya toplam 144,1 milyon euroluk yardım yapılmasını onayladıklarını yazdı.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin daha önce de acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fondan 2,3 milyon euro katkı aldığı anımsatıldı.