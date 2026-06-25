8 metre yükseklikten düşen işçi yoğun bakımda
Güzelyurt'ta kaldığı işçi lojmanının damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8,20 metre yükseklikten zemine düşen 30 yaşındaki MD. Humayun Kabir ağır yaralandı.
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Güzelyurt'ta kaldığı işçi lojmanının damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8,20 metre yükseklikten zemine düşen 30 yaşındaki MD. Humayun Kabir ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, olay 24 Haziran saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ağır yaralanan Kabir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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