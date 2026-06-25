“Ev arkadaşının kira parasını vize borcu ve alışverişte harcadı”

Lefkoşa'da ev arkadaşından emlak ofisine teslim etmesi için aldığı 39 bin TL'nin 13 bin 145 TL'sini alışverişte, 10 bin 305 TL'sini ise muhaceret vize borcunu ödemekte kullandığı öne sürülen A.A., "emanetçi tarafından sirkat" suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında bir gün ek tutukluluk emri verildi.

Lefkoşa'da meydana gelen "Emanetçi Tarafından Sirkat" suçundan tutuklanan A.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Sinanoğlu olguları aktardı. Polis, zanlının 12-13.05.2026 tarihleri ile 10:02-09:58 saatleri arasında Lefkoşa'da kirayı emlak ofisine ödeyeceği gerekçesiyle, ev arkadaşından kira ve kontrat değişme bedeli olan 39 bin TL'yi aldığını söyledi. Polis, zanlının aldığı paranın 15 bin 550 TL'si ile kontrat değişme bedelini ödeyip geriye kalan 23 bin 450 TL olan kira bedelini emlak ofisine teslim etmediğini belirtti.

Polis, zanlının teslim etmediği meblağın 10 bin 305 TL'si ile Muhaceret vize borcunu ödeyip geri kalan 13 bin145 TL'sini de alışveriş de harcamak sureti ile “emanetçi tarafından sirkat” suçunu işlediğini kaydetti. Polis, şikayet üzerine zanlının dün tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlıdan ifade temin edildiğini, alınacak başka ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.