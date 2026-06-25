ARUCAD dünya üniversiteler sıralamasında ilk 400'de

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” alanında dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girdi.

ARUCAD, Times Higher Education Impact Rankings 2026 sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ARUCAD Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2026 sonuçlarına göre, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” alanının yanı sıra “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” ile “Eşitsizliklerin Azaltılması” alanlarında da dünyanın ilk 600 üniversitesi arasına girdi.

Üniversite, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler arasında 5'inci sırada, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise 58'inci sırada konumlandı.