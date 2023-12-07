“Hız tespiti için Türkiye’den uzman bekleniyor”

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda ölümle sonuçlanan trafik kazasında neden olmakla suçlanan Z.S. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anımsatan polis, kazanın Pazar günü saat 17.30 sıralarında Girne- Alsancak çevre yolunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki UZ 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru sağ şeridi içerisinde seyreden zanlının, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmeye çalıştığı esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seval Özharun yönetimindeki RC 268 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra, kazadan hemen önce sol şeride geçen ve sol şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Olgun Karlankuş yönetimindeki TMJ 039 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptığını anlattı.

Polis, çarpmanın etkisiyle sağa savrulan ve yolu ikiye ayıran orta şerit içerisine giren RC 268 plakalı aracın aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek sol yan kısmı üzerine devrildiğini anımsattı.

Polis, kaza sonucu RC 268 plakalı araç sürücüsü Seval Özharun ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Gökyay ve Sevgül Şinasi’nin yaralandığını aktardı.

Polis, Sevgül Şinasi’nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Dilek Gökyay ve Seval Özharun’ın ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirti.

Polis, UZ 008 plakalı araç sürücüsü Z.S.’nin de tutuklandığını söyledi.

Zanlının 4 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 6 ifade aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının hız tespitinin henüz yapılamadığını, Türkiye’den uzman raporu beklendiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı ile diğer aracın şoföründen uyuşturucu testi için kan örneği alındığını ancak henüz raporun çıkmadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.