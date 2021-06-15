‘Hırsızlık’ yaptığı kamerada tespit edildi, üzerinde yüklü miktarda para bulundu

Yılmazköy’de meydana gelen ‘hırsızlık’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç, olguları aktardı.

Polis, 14 Haziran tarihinde Yılmazköy'de Volkan Latif Elektronik ve Hırdavat Şirketinde Nurcan Volkan'a ait el çantası içerisinde bulunan 5 bin 642 TL nakit paranın çalındığını belirtti.

Polis, aynı gün yapılan geniş̧ çaplı araştırma ve konu iş yerine ait güvenlik kameralarından yapılan incelemede bahse konu parayı 11-12 Haziran 2021 tarihlerinde Yılmazköy' de zanlı A.E.’nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

İşlediği suçları itiraf etti…

Polis, zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 11 bin 10 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı A.E.’nin vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi gerektiğinden, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.