Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

Demirhan’da meydana gelen ‘demir hırsızlığı’ ile ilgili tutuklanan zanlılar S.D ve S.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak zanlıların 12 Mart’ta, Demirhan’da bulunan ve Oben Arhun'a ait yarım inşaatın avlusu içerisinden muhtelif boyutlardaki yaklaşık 600 TL değerindeki 8'lik inşaat demirlerini sirkat ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların 16 Mart 2022 tarihinde, saat 19.00'da yine konu inşaatın avlusu içerisinden yaklaşık 400 kilo ağırlığında 3 bin 600 TL değerindeki inşaat demirlerini sirkat ettikleri esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların ayni gün gönüllü ifade vererek işledikleri suçları itiraf ettiklerini belirtti. Zanlıların aleyhinde tahkikatın henüz yeni başladığını ve verdikleri gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin yapılması gerektiğini söyleyen polis, bu bağlamda zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.