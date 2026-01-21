Recep DAL

Kamuda örgütlü beş sendika; Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla başlattıkları eylemlerine bugün de devam etti.

Eyleme, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) de destek verirken, sendikalar Taşkınköy’deki Şefler Pastanesi önünde toplandı. “Hükümet istifa” ve “Hırsız hükümet istemiyoruz” sloganları atan sendika üyeleri, buradan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yürüdü.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin politikalarını ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un sendikalara yönelik açıklamalarını protesto eden sendikalar, Bakanlık önünde mücadele ateşi yaktı. Eylem kapsamında sendika başkanları yine bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Sendikalar arsızların ve hırsızların karşısında durmaya devam edecek”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, açıklamasında sendikaların hak ve adalet arayışını sürdüreceğini vurgulayarak, “Yine hak ve adalet arayışındayız. Sendikalar arsızların ve hırsızların karşısında durmaya devam edecek” dedi.

Küçük ve orta işletmelerden daha fazla vergi almak adına asgari ücretlinin kurban edildiğini savunan Serdaroğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın hesaplamalarıyla asgari ücretlinin yüzde 18,39’luk artışa mahkûm edildiğini ifade etti. Dünyanın her yerinde usulsüzlük ve yolsuzluğun olduğu hükümetlerin istifa ettiğini belirten Serdaroğlu, “Bizdeki seçilmiş siyasilerin istifa edecek olgunlukları yok” diye konuştu.

Kendi müdür ve müsteşarları yargılanırken hükümet üyelerinin koltuklarını koruduğunu söyleyen Serdaroğlu, sendikaların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, ancak bu yoldan dönmeyeceklerini dile getirdi. Ana muhalefet CTP’ye de ziyaret gerçekleştireceklerini açıklayan Serdaroğlu, eylemlerin büyüyerek süreceğini kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Onurları varsa istifa ederler”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet düzenine karşı tepkilerini sürdüreceklerini belirterek, “Onurları varsa istifa ederler” dedi.

Organize bir yolsuzluk ve rüşvet düzeni olduğunu savunan Eylem, kamuoyunda tartışılan kameralar konusuna da dikkat çekti. “Bu sistem hangi şirket tarafından yürütülüyor? Bakanın şirketle bağı var mı?” sorularını yönelten Eylem, trafik güvenliğinin mi yoksa ceza gelirlerinin mi öncelendiğinin belirsiz olduğunu söyledi. Ceza gelirlerinin peşkeş çekilmeye çalışıldığına dikkat çeken Eylem, eşit bir düzen için sorgulamaya ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

KTÖS Başkanı Burak Maviş:

“Erhan Arıklı gibi politikacılara bu ülkenin ihtiyacı yok"

KTÖS Başkanı Burak Maviş, ülkeyi sevdiklerini ve bu nedenle mücadele ettiklerini belirterek, fırsat eşitliğinin sendikaların temel görevi olduğunu söyledi. Buna aykırı davranan bürokrat yapıyı “düşman” olarak nitelendiren Maviş, halkın yanında olduklarını vurguladı.

Asgari ücrete yapılan artıştaki adaletsizliğin hesabını soracaklarını dile getiren Maviş, “Bize istedikleri kadar Rumcu ya da Türkiye düşmanı desinler. Yüzleri aşınana kadar eylemlerimiz devam edecek” dedi. Bürokratlara astronomik maaşlar için yasa hazırlanırken asgari ücretliye gelince geri adım atıldığını belirten Maviş, “Erhan Arıklı gibi politikacılara bu ülkenin ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Memlekete haramiler dadandı”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın icraatlarını sert sözlerle eleştirdi. Bakanlığa bağlı kaliteli iş yapan tek bir daire olmadığını savunan Bengihan, Arıklı’nın göreve geldiği günden bu yana ülke için emek verenlerle sorun yaşadığını söyledi.

Sendikalara yönelik saldırgan bir tavır olduğunu ifade eden Bengihan, hükümet edenlerin halka verecek olumlu bir şeyleri kalmadığı için mücadele edeceklerini belirtti. “Hükümet istifa edene kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Daha ne olması gerekir ki istifa edilsin?” diyen Bengihan, “Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya fare, ambara fare ve memlekete haramiler dadandı” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un sendika başkanlarının yedi asgari ücret maaş aldığı yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Bengihan, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan ve milletvekillerinin vergi muafiyetine dikkat çeken Bengihan, geçici memur ve işçilerin müdür ve müsteşar olabilmesinin önünü açacak yasa girişimlerine karşı da mücadele edeceklerini kaydetti.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan:

“Bu ülkeyi ganimet olarak görüyorlar”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, ülkenin her tarafından sorun fışkırdığını belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı hedef aldı. Arıklı’nın her konuda tutum değiştirdiğini savunan Atan, “Bu ülkeyi ganimet olarak görüyorlar” dedi.

Hükümet ortaklarını sert sözlerle eleştiren Atan, yolsuzluk, usulsüzlük ve peşkeş iddialarının hükümetin her alanına yayıldığını ifade etti. Ülkede bir değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atan, hükümet gidene kadar sokakları “aşındıracaklarını” söyledi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Uğursuz insanları görevden alın”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ise KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a yönelik iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Uzun’un mesaiye geç geldiğini, kurum olanaklarını kişisel işleri için kullandığını savunan Tuğcu, Sayıştay raporlarına dikkat çekti.

Başbakan Ünal Üstel’e de çağrıda bulunan Tuğcu, “Bir an önce uğursuz insanları görevden alın” dedi. Konuşmasını dedesinden aktardığı bir sözle tamamlayan Tuğcu, "Dedem bana 3 türlü insandan uzak derdi. Bir hırsız olan, iki kumarbaz olan ve üç de saçını boyayan." dedi.

Sendikalar, hükümet istifa edene kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurgularken, önümüzdeki günlerde eylemlerin daha da büyüyeceği mesajını verdi.