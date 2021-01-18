Hile yoluyla 99 bin TL, temin ettiler

Lefkoşa’da meydana gelen ‘hırsızlık’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.K., ve A.D., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru zanlıların “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, olayın Eylül, Aralık 2020 ve 2021 Ocak ayları içinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlıların oyun oynattığı elektronik Rulet masasında is yerine müşteri olarak gelen 4 kişinin oynamış olduğu numaralara rulet topunu hile yaparak kazanmasını sağlayabilmek için numaralara koymak suretiyle para kazanmasını sağladığının ve böylece para sirkat ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

M.K.’nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini bildiren polis, soruşturma kapsamında 99 bin TL'nin hile yoluyla sirkat edildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Zanlıların çalışma izinlerinin durdurulduğunu dile getiren polis, ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak adına zanlıların 45 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesini talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 45 günü geçmeyecek sureyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine emir verdi.