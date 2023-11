Hepimiz Morricone’nin müziğiyle geçmişe giderek sinemasal bir yolculuk yaptık

Murat OBENLER

Kıbrıslı piyanist ve besteci Stavros Lantsias’ın Yunanistan’ın saygın müzisyenleri Dionysis Savvopoulos, Alkinoos Ioannidis, Eleni Karaindrou ve Nikos Xydakis ile işbirliği içinde oluşturduğu Stavros Lantsias Quartet’in Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alan “My Ennio Morricone” konseri müzikseverleri unutulmaz film müziklerine imza atan sinema dünyasının en önemli bestecilerinden İtalyan Ennio Morricone’nin melankolik ve hüzünlü dünyasına götürdü.

2020 yılında hayatını kaybeden sinema dünyasının değerli müzik insanı ile ilgili 2023 Yaz sezonunda bir albüm hazırlayan Stavros Lantsias, Uluslararası Lefkoşa Festivali kapsamında bu albümün tanıtımı için Lefkoşa’da sahne aldı.



Seyirciler sinemanın unutulmaz filmleri arasında bir yolculuğa çıktı

Çok kültürlü bir seyirci kitlesinin izlediği konserde Stavros Lantsias Quartet, birçok ödüle de layık görülen ünlü bestecinin Lolita (Lolita filmi), Chi Mai(Maddalena ve Le Professionel filmleri), Cockeye’s Song(Once Upon a Time in America), Addio A Cheyenne,Once Upon a Time in the West(Once Upon a Time in the West filminden),Love Affair (aynı adlı filmden), Cinema Paradiso(film tema müziği), Love Theme (Cinema Paradiso), A Mozart Reincarnated (The Legend pf 1900 filminden), The Good,the Bad and the Ugly (film tema müziği) Gabriel’s Oboe ve The Mission (The Mission filminden) gibi çok beğenilen şarkılarından bir seçkiyi sanatseverlere sundu.



İtalyan bestecinin müzikal dünyası Lefkoşa’daydı

Lantsias’ın İtalyan bestecinin müziklerini derinlemesine araştırdıktan sonra özüne sadık kalarak yaptığı düzenlemeler hem bestecinin müziğinin ruhunu sahneye yansıtıyor hem de birçok duygu geçişleriyle seyirciye dokunarak büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.



Morricone’nin caz hali

Sahnedeki ışık ve renk tasarımı ile yetenekli müzisyenlerin caz öğelerini de bolca kullandıkları bir çizgide icra ettikleri şarkılar birleşince seyirci iki saat boyunca unutulmaz sinema filmlerinin dünyasına giderken konser Lefkoşalı katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.