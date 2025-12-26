NorthernLand Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, dün yaptığı basın buluşmasında inşaat sektörü ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı, 22 yıldır ülkeye yatırım yaptıklarını belirterek, inşaatın yanı sıra turizm, kiralık araç, spor salonu, restoran ve otel yatırımlarıyla önemli bir katma değer yarattıklarını söyledi

Bozkurt: İnşaat sektörünün yarattığı katma değer; altyapıya, yatırıma ve planlamaya dönüşmüyor

Bozkurt, prestij projeleri Grand Sapphire'in hem kalite anlayışı hem de organizasyonu ile ada sınırlarını aşan bir gurura dönüştüğüne vurgu yaparak, veriye dayalı pazarlama stratejileri ve güçlü marka iletişimi sayesinde, projeleri yalnızca tanıtmakla kalmadıklarını; ölçülebilir başarılar elde ederek NorthernLand’ı bölgesel ve uluslararası ölçekte güçlü bir marka konumuna taşıdıklarını kaydetti.

Ülkede "yapılaşmanın" çok fazla konuşulduğunu ancak sorunun inşaat şirketlerinden değil plansızlıktan kaynaklandığını belirten Bozkurt, "İnşaat sektörünün yarattığı katma değer; altyapıya, yatırıma ve planlamaya dönüşmüyor" dedi.

Bozkurt, son iki yılda sadece kendi işletmelerinin devlete ödediği katma değer miktarının 1 milyar TL'nin üzerinde olduğunu anımsatarak, bununla gurur duyduklarını söyledi.

"50’yi aşkın ülkeden insanı ev sahibi yaptık"

Bugüne kadar yaklaşık 6 bin konut inşa ettiklerini ve sattıklarını kaydeden Bozkurt, Northernland projelerine 50’nin üzerinde ülkeden talep geldiğini ifade etti.

"Bir kişiye ev sattığınızda, o kişi yalnızca kendisi için gelmiyor; kalmadığı dönemlerde evini kiraya vererek ekonomiye sürekli katkı sağlıyor” diyen Bozkurt, son yıllarda en yoğun satışların Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına yapıldığına da dikkat çekti.

"Dürüstlük, kalite, çağdaş mimari ve yeniliğe olan bağlığımız sayesinde hem yerel halkın hem de uluslararası yatırımcıların güvenini kazandık" diyen Bozkurt, kendilerini farklı kılan en önemli unsurun, en yüksek kalite ve sürdürülebilirlik standartlarını tavizsiz şekilde korumaları olduğunu vurguladı.

“Müşteri memnuniyeti, markamızın temelini oluşturuyor. NorthernLAND’da yalnızca konutlar inşa etmiyor; hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. İlk görüşmeden anahtar teslimi ve sonrasındaki hizmetlere kadar, her müşterimizin kendini dinlenmiş, değerli ve sürecin her aşamasında desteklenmiş hissetmesini sağlıyoruz” dedi.

Değişen yasa ile değişen satış profili

Değişen yasal düzenlemelerle birlikte satış profilinin net biçimde değiştiğini belirten Bozkurt, 2025 yılında konut satışlarının %66’sının KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapıldığına dikkat çekti. Bu oranın %60’ını Türkiye Cumhuriyeti, %6’sını ise KKTC vatandaşları oluşturuyor.

“Ülke yabancılaşıyor” yönündeki söylemlerin verilerle örtüşmediğini vurgulayan Bozkurt, 2022 yılında bu oranın yalnızca %24 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Satışlar düşmüştü, 2025’te toparlanma başladı

5 yıl önce bin civarında olan konut satışlarının bugün yaklaşık 300 adet seviyesinde olduğunu belirten Bozkurt, 2025’te yeniden bir iyileşme sürecine girildiğini söyledi.

Bozkurt, “2026’nın, 2025’ten daha iyi olacağını net biçimde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

383 milyon Sterlinlik satış hacmi

Northernland’ın son 4 yılda 383 milyon sterlinlik satış hacmine ulaştığını açıklayan Bozkurt, bu rakamın sektör açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Bozkurt, inşaat maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığına işaret ederek, pandemi döneminde ev alan yatırımcıların bugün yüzde 391’e varan kâr elde ettiğini dile getirdi.

Bozkurt, "Dünyadaki gayrimenkul ve yaşam tarzı trendlerini yakından analiz ediyor, bunları Kuzey Kıbrıs’ın kendine özgü dinamiklerine uyarlayarak projelerimizin hem güncel hem de kazandıran proje kalmasını sağlıyoruz" dedi.

Bütçe 8 milyar TL’yi aştı, hedef 12 milyar TL

Şirketin bütçe büyüklüğünün 2025’de 8 milyar TL’yi geçtiğini kaydeden Bozkurt, 2026 yılında 12 milyar TL’yi aşan bir bütçe ölçeğine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Sorun inşaat değil, plansızlık”

İnşaat sektörünün haksız biçimde hedef alındığını anlatan Bozkurt, asıl sorunun planlama eksikliği olduğunu vurguladı, imar planlarının yalnızca yasaklamaya odaklandığını belirtti.

Bozkurt, yol, trafik, yeşil alan ve otopark planlaması olmadığını söyleyerek, "Mağusa’da 10 kilometrelik bir yolun 1 saatte katedilmesi inşaat şirketlerinin değil, plansızlığın sonucudur” dedi.

“Arazi değerleri 10 kat arttı”

2019 yılında dönümü 50 bin sterline alınan arazilerin, 2025 itibarıyla dönüm başına 500 bin sterline yükseldiğini belirten Bozkurt, bu artışın bölgesel gelişimin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çevre hassasiyeti ve sıfır atık su

Bölgede zaman zaman deniz ve çevre kirliliği tartışmaları yaşandığını hatırlatan Bozkurt, NorthernLand ve Grand Sapphire projelerinin çevreye hiçbir zarar vermediğini çünkü bunun için birçok yatırım yaptıklarını vurguladı.

Sıfır atık su sistemiyle çalıştıklarını, arıtılan suyun tarımda kullanılması için anlaşma aşamasında olduklarını belirten Bozkurt, üretilecek tarım ürünlerini satın almaya da talip olduklarını açıkladı.

"Güneş Enerjisi" için de 11 bin 753 adet 585 Wattlık solar panel yatırımı yaptıklarını anlatan Bozkurt, şu andaki toplam kurulu güçlerinin 7 MW olduğunu ifade etti.

Bozkurt, "Bu yatırımımızla her yıl 5 bin 457 ton karbon salımını ve doğadan 7 bin 480 ağacın kesilmesini engelliyoruz" şeklinde konuştu.

Bozkurt, 2026 yılında 30 binden fazla fidan dikimi hedeflediklerini sözlerine eklerken, “Sosyal sorumluluk projelerimiz en önemli gurur kaynağımız. Gençlik ve çevre odaklı alanlarda sorumluluk almaya, kalıcı katkılar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2 bin 715 çalışan, 70 alt sektöre destek

Northernland bünyesinde 2 bin 715 kişinin çalıştığını, taşeronlarla birlikte inşaat, turizm, kiralık araç ve spor salonlarıyla çok geniş bir istihdam alanı oluşturduklarını söyleyen Bozkurt, yerli çalışan istihdamına özel önem verdiklerini vurguladı. Bozkurt ayrıca, 70’e yakın alt sektörü besleyen bir yapıya ulaştıklarını ifade etti. Bu noktada yerel iş gücüne öncelik verdiklerini vurgulayan Bozkurt, “Bir ülkede iyi olacaksak hep beraber olacağız.” dedi.

Turizmde Hedef: Kaliteyi zirveye taşımak

Turizmin, KKTC ekonomisinde büyümeyi, istihdamı ve uluslararası görünürlüğü sürükleyen lokomotif sektör konumunda bulunduğuna dikkat çeken Bozkurt, müşteri memnuniyetinde otel puanda 10 üzerinden 9,6 gibi yüksek bir ortalama yakaladıklarını ifade etti. 2025 yılında doluluk oranlarının yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bozkurt, yeni dönemde bu oranı yüzde 70’e yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda gerekirse kârlılıktan fedakârlık yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Bozkurt, kalite odaklı yaklaşımlarının altını çizerek, “Önceliğimiz her zaman en iyisini ve en kalitelisini yapmak. İş yaparken temel hassasiyetim, daima doğru olanı hayata geçirmek oldu,” sözleriyle açıklamasını tamamladı.