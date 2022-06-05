 “Helikopter alsak, içine koyacak eleman bulamayız”

Ertuğrul SENOVA

Geçitköy bölgesinde çıkan yangında “havadan müdahalenin geciktiği, bu nedenle daha geniş bir alanı etkilediği” yönündeki iddialar, ülkede bir yangın helikopterinin sürekli konuşlandırılmasıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Orman Dairesi’nin ciddi bir personel sıkıntısı çektiğini, traktör kullanacak personel dâhil bulamadıklarını ifade eden Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu, “Helikopterden önce eleman eksikliğinin giderilmesi gerek dedi.

Yangınla ilgili iddialar, havadan ilk müdahalenin gerçekleştiği saat 16.00’ya kadar yangının karadan müdahaleyi imkânsız kılan geniş alanlara yayılması, havadan müdahalenin ardından geçen 1 saatin sonunda ise büyük ölçüde kontrol altına alınmasına dayandırılıyor.

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “1 Haziran’dan itibaren Ercan Havaalanı’nda yangın söndürme helikopteri konuşlanacağı” sözüne karşın helikopter, Türkiye Cumhuriyeti’nin kiraya ilişkin ihaleye geçtiğimiz günlerde çıkması nedeniyle gecikme yaşanması sebebiyle 5 Haziran tarihinde adaya geldi.

YENİDÜZEN’e konuşan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin ciddi bir personel sıkıntısı çektiğini, traktör kullanacak personel dâhil bulamadıklarını ifade eden Karzaoğlu, “Helikopterden önce eleman eksikliğinin giderilmesi gerek dedi.

Üstel “1 Haziran” dedi, helikopter 5 Haziran’da geldi

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in yangın bölgesinde vermiş olduğu “1 Haziran’dan itibaren Ercan Havaalanı’nda yangın söndürme helikopteri konuşlanacağı” sözüne karşın helikopter 5 Haziran tarihinde geldi.

Gecikmenin Türkiye Cumhuriyeti makamlarının kiralamaya ilişkin ihaleye geçtiğimiz günlerde çıkması nedeniyle olduğu öğrenildi.

Yangın helikopteri geldi

“Helikopterden önce eleman eksikliğinin giderilmesi gerek”

Orman Dairesi’nin ciddi bir personel sıkıntısı çektiğini, traktör kullanacak personel dâhil bulamadıklarını ifade eden Karzaoğlu, “Helikopterden önce eleman eksikliğinin giderilmesi gerek” şeklinde konuştu.

Memur kadrosunda 100 personel olması gerekirken 51 personelin bulunduğunu dile getiren Karzaoğlu, işçi kadrosunda da 42 personelin eksik olduğuna dikkat çekerek, iş araçlarını tamir edecek kalifiye eleman bulma noktasında bile sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

“Helikopter alsak, içine koyacak eleman bulamayız”

KKTC’ye bir yangın söndürme helikopteri satın alınması ihtimalinin sorulması üzerine Karzaoğlu, “Helikopter alsak, mürettebata orman alanlarını gösterecek, keşif yapabilecek Orman Dairesi elemanı bulamayız, içine eleman koyamayız” dedi.

Helikopterin Türkiye tarafından kiralandığını, KKTC’nin Orman Dairesi aracılığıyla sadece konaklama ve akaryakıtı karşıladığını anlatan Karzaoğlu, “Yangın helikopterinin saatlik maliyeti 50 bin TL. KKTC’nin bunu karşılayacak gücü yok” dedi.

“Eylül ayını da zorlayacağız”

Yangın helikopterinin ne kadar süreyle konuşlanacağının sorulması üzerine Karzaoğlu, “3 ay olarak anlaşıyoruz, bu kez Eylül ayını da zorlayacağız. Ama bu helikopterin burada durup Türkiye’de çıkacak olası bir yangına gitmemesi söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.