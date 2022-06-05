Yangın helikopteri geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nden kiralanan yangın söndürme helikopteri, Orman Dairesi'nin Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'ne indi.

Heliokopter ve mürettebatı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzıoğlu karşıladı.

Mürettebatın konaklamasını ve akaryakıtını Orman Dairesi'nin karşılayacağı Helikopterin Eylül ayına kadar Lefkoşa'da konuşlandırılması bekleniyor.