Hekimlerin yüzde 74,5’i çalışma koşullarından memnun değil

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın Eylül-Kasım 2021 tarihleri arasında doktorlara yönelik gerçekleştiği “Hekimlerde Tükenmişlik Sendromu Anketinde” hekimlerin yüzde 74,5’inin çalışma koşullarından memnun olmadığı ortaya çıktı.

142 hekimin katılımıyla gerçekleştirilen ankette; hekimlerin yüzde 61’inin günde ortalama 17 saat ve üzerinde çalıştığı, yüzde 74,5’inin çalışma koşullarından memnun olmadığı ifade edildi.

Hekimlerin yüzde 80’i aşan oranı ise çalışılan kurumlarda fiziki altyapı eksikliği olduğu görüşünü savundu.

Yanıtların cinsiyete göre dağılımı

Hekimlerin cinsiyetlerine göre yanıtlarında ise; kadın hekimlerde çalışma koşullarından memnuniyetsizliğin erkek hekimlere göre daha fazla olduğu, kadın hekimlerin iş yüklerinin daha fazla olduğu ve kadın hekimlerin altyapı eksikliğini daha fazla dile getirdiği belirtildi.

Cinsiyetlere göre verilen yanıtlarda “aileleriyle yeterli kaliteli zaman geçirememe düşüncesi” her iki cinsiyet için benzer oranda olduğu kaydedildi.

Dahili bilimlerde koşullarından memnuniyetsizlik daha fazla

Dahili bilimler ve cerrahi bilimlerde uzmanlaşmış hekimlerin meslekle ilgili bazı sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise ön plana çıkan ayrıntılar şöyle:

• Dahili bilimlerde uzmanlaşmış hekimlerde çalışma koşullarından memnuniyetsizlik cerrahi bilimlerde uzmanlaşmış hekimlere göre daha fazladır (dahili %78.9 - cerrahi %65.6)

• Dahili bilimlerde uzmanlaşmış hekimler altyapı eksikliğini daha fazla dile getirmişlerdir (dahili %88.7 - cerrahi %84.4)

• Aileleriyle yeterli kaliteli zaman geçirememe düşüncesi dahili bilimlerde uzmanlaşmış hekimlerde daha fazladır (dahili %73.2 - cerrahi %68.8)

• İş yüklerinin fazla olduğunu benzer oranda belirtmişlerdir (dahili %80.3 - cerrahi %78.1)

Çalışma süresine göre yanıtlar

Meslekte 15 seneden daha az çalışan hekimlerle 15 sene ve fazlası çalışan hekimlerin bazı sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde:

• Çalışma koşullarından memnuniyetsizlik oranlarının benzer olduğu görülmüştür (15 seneden az %72.3 – 15 sene ve fazlası %75.7)

• Altyapı eksikliğini benzer oranda dile getirmişlerdir (15 seneden az %87.7 - 15 sene ve fazlası %86.5) • Aileleriyle yeterli kaliteli zaman geçirememe düşüncesi 15 seneden az çalışan hekimlerde daha fazladır (15 seneden az %78.5 - 15 sene ve fazlası %70.3)

• İş yüklerinin fazla olduğunu 15 seneden az çalışan hekimler daha fazla dile getirmişlerdir (15 seneden az %83.1 - 15 sene ve fazlası %75.7)