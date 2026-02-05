Hekimler grevde: “Kamu sağlık sistemi sürdürülemez noktada”

Kamu hastanelerinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları, eksik kadrolar, yetersiz altyapı ve plansız nüfus artışı nedeniyle kamu sağlık sisteminin sürdürülemez hale geldiği uyarısı yapıldı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dr. Özlem Gürkut sorunların çözümü için yürütülen tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı alındığını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, kamu sağlık hizmetlerinin tüm olumsuz koşullara rağmen 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle sürdürüldüğü vurgulanarak; hekimlerin çalışma koşullarındaki adaletsizlikler, özlük, maaş ve emeklilik haklarındaki eşitsizlikler ile artan iş yükünün Sağlık Bakanlığı’na açık biçimde iletildiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın açıklaması şöyle:

“Hekimlerin çalışma koşullarındaki adaletsizlikleri, özlük, maaş ve emeklilik haklarındaki eşitsizlikleri, artan iş yükünü ve kamu sağlık sisteminin sürdürülemez hale gelmesini Sağlık Bakanı’na açıkça ilettik.

Buna rağmen Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sorunları çözmek yerine dayatmalarla, tehdit diliyle ve gerçeğe aykırı açıklamalarla hekimleri hedef göstermeyi tercih etmiştir.

Bizler Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak, her şeyden önce halkımızın hak ettiği kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmetini almasını istiyoruz. Hekimler olarak tam mesai ile halkımıza hizmet vermeye hazırız; ancak bu hizmetin verilebileceği insani ve profesyonel koşulların sağlanmasını talep ediyoruz.

Yıllardır süregelen sorunlarımıza çözüm üretilmek yerine, diyalog yolunun kapatılması ve hekimlerin tehdit edilmesi bizleri bu zor kararı almaya itmiştir.

Bu nedenle Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası,

Kamu sağlık sistemini ve hekim emeğini korumak için;

6 Şubat 2026 Cuma günü grev kararı almıştır. Tüm kamu sağlık birimlerinde acil, yoğun bakım, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç tüm hizmetler durdurulacaktır.

Bu mücadele yalnızca hekimlerin değil,

Nitelikli ve sürdürülebilir kamu sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen herkesin mücadelesidir.

Yarın saat 11.00’de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ana binası önünde gerçekleşecek basın açıklaması ve eyleme tüm üyelerimizi, basın mensuplarımızı, sendika ve örgütlerimizi davet ederiz.”