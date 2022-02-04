"Hedefimiz 2'li değil, 3'lü koalisyon"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ,Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili BRT Ana Haber’e telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Şu anda tamamen gayriresmi görüşmeler olduğunu, Pazartesi günü meclisteki yemin törneninden sonra Pazartesi ya da Salı günü görevlendirme olacağın ifade eden Sucuoğlu, daha sonra ziyaret edeceği parti yetkilileri ile daha detaylı görüşme yapacağını kaydetti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu, şu ana kadar yapmış oldukları gayriresmi görüşmelerde çok da büyük bir olumsuzluk görünmediğini söyledi.

Sucuoğlu, “Zaten erken seçim kararı alıp erken seçim yapmamızın sebebi, aylarca mecliste nisap sorunu yaşandı. Meclis toplanamadı, 3-4 saat sonra toplandı.. Rakam 26-27’ydi.. bu işin yürüyemeyeceğine karar verildi ve 1 yıl önceden seçim yapıldı. Aynı problemleri yaşamamak adına seçim öncesi kendimizi ifade ettiğimiz konulardan da, başında şunu söylemiştik istikrarlı bir siyaset istikrarlı bir ekonomi.. Bu birbirini tamamlayan iki konu.. Dolayısıyla istikrarlı bir siyaset, istikrarlı bir hükümet formülünden geçer şu anda..” dedi.

UBP’nin seçimi 24 vekille birinci sırada bitirdiğini ve 26’yı bulamadığını ifade eden Sucuoğlu, “Bu noktada ikili veya üçlü koalisyon söz konusudur. Biz de 30 veya 42 dedik. 30 dememizin sebebi üçlü koalisyon, 42 dememizin sebebi ise ikili koalisyondu” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, “YDP’yi dışarıda bırakmadık, öyle birşey yok. YDP’yi ziyaret edeceğiz ama 2 milletvekili olması sebebiyle 30’u da biz hedef olarak koyduğumuz için 2 tane partinin de 3’er milletvekili olması dolayısıyla bizim de 24, 30 ediyor.. 30’u 10’a böldüğümüz zaman da 3 milletvekiline 1 bakanlık düşüyor.. Dolayısıyla 24 UBP milletvekiline 8 bakanlık, 3 milletvekili olan diğer 2 partilere de birer bakanlık şeklinde bir aritmetik ortaya çıkıyor” dedi.

Diğer büyük koalisyonun ise 42 olduğunu, yani UBP-CTP koalisyonu olduğunu ifade eden Sucuoğlu, sonuçların resmi görüşmelerin ardından ortaya çıkacağını belirtti.

Sucuoğlu konuşmasında, “26-27 ile sıkıntıları gören ve yaşayan, erken seçim kararı alınmasında da olumlu oy kullanan parti olarak, aynı sıkıntıların yaşanmaması, hedeflediğimiz noktalara özellikle reform niteliğindeki yasal değişikliklere ve sektörel açılımlara daha kolay ulaşabilme ve aritmetik olarak daha rahat çalışmabilme anlamında 30’u veya 42’yi hedefledik. Bunun altının bizim hedeflediğimiz noktaya bizi götürmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Bunun başbakan olmak için ya da sadece hükümette olmak için başvurulabilecek bir yol olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Bunun bizi hedeflediğimiz noktalara taşıması 26-27 ile mümkün değildir. Bu amaçla 30’la 42 üzerinde durduk. İnşallah önümüzdeki hafta olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkacaktır” dedi.

HP Başkanı Kudret Özersay’ın ikili hükümet modelinin çok daha uyumlu ve istikrarlı olacağına ilişkin açıklaması üzerine Sucuoğlu, “Biz Kudret beyin düşüncesine saygı duyuyoruz ama biz bu şekilde düşünmüyoruz” dedi.

Sucuoğlu, “30’a varma anlamında 3’lü koalisyonu hedefledik… Erken seçim konusu gündeme geldi, şunu söyledim, eğer biz istediğimiz şekilde hükümet kuramazsak görevi Cumhurbaşkanı’na iade edeceğiz, Cumhurbaşkanı da görevi ana muhalefete verecek. CTP’nin de 26 ile hükümet kurma olanağı olabilir ama o da başarısız olursa, o zaman durum değerlendireilecek.. hiçbir uzlaşı sağlanamazsa, ben hep şunu söyledim, demokrasilerde çare tükenmez..”

Dıştan destek alınarak hükümet kurulmasının arzuladıkları bir durum olmadığını vurgulayan Sucuoğlu, hükümeti kendileriyle beraber elini taşın altına koyacak koalisyon ortakları ile kurabileceklerini söyledi.

Sucuoğlu, “Halkın ve ülkenin ihtiyacı olan güçlü bir hükmettir. Bunun acısını geçmiş yıllarda hep yaşadık ama şu an içinde bulunduğumuz ekonomik durum en sıkıntılı süreçtir. Ben tüm partilerin UBP gibi elini taşın altına koyması gerektiğini ve ateşten gömleği korkmadan giymesi gerektiğini düşünüyorum. Zaman tam da bu zamandır gün bugündür.. Biz ya bugün birlikte olacağız, siyasi ve kişisel ikballeri bir tarafa bırakıp ülke geleceği için uğraşacağız, ya da eski mücadele eski kargaşa devam edecek bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değildir” şeklinde konuştu.