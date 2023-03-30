“Hedefimiz, 1 yıl içerisinde Ramadan Cemil Meydanı’nı gerçek bir meydan kimliğine büründürmek”

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Vakıflar çarşısında başlattıkları çevre düzenlemelerine bugün itibariyle Ziya Rızkı Caddesi’ni de eklediklerini duyurdu.

Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ana hedefimiz, 1 yıl içerisinde Ramadan Cemil meydanını gerçek bir meydan kimliğine büründürerek, Girne çarşısını da en ince detayına kadar çok daha düzenli ve albenisi olan bir bölgeye çevirmektir” dedi.

Şenkul açıklamasının devamında Baldöken otoparkında ücretsiz park etme süresinin 25 dakikaya çıktığının bilgisini de verdi.

Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Günaydın Girne, Vakıflar çarşısında başlattığımız küçük çaplı çevre düzenlemelerine, bugün itibarı ile çarşının Ziya Rızkı Caddesi bölümünü de ekliyoruz. Kaldırım genişletme, oturma grupları, ek çöp kutuları ve bir miktar bitki ekimi yapılacak. Bunun yanı sıra eski belediye binasından Atatürk caddesine kadar olan yol üstü ışıklandırmalar hem Dorona hotel yönüne hem de Atatürk caddesine doğru uzatılarak çarşının ışıklandırma açısından bütünlüğünü sağlamayı düşünüyoruz. Tüm bu düzenlemeler küçük bütçeli ve sponsorluklarla yapılacak olup kısa vadeli olduğunu bilmenizi istiyorum. Ana hedefimiz, 1 yıl içerisinde Ramadan Cemil meydanını gerçek bir meydan kimliğine büründürerek, Girne çarşısını da en ince detayına kadar çok daha düzenli ve albenisi olan bir bölgeye çevirmektir. Son olarak, evet Baldöken otoparkında ücretleri ülkenin ekonomik koşulları sebebi ile güncelledik ama sizlerden gelen talebe de kulak tıkamayarak, ücretsiz park süresini de 15 dakikadan 25 dakikaya çıkardık. El ele vererek kentimizi bizi eskisi kadar mutlu eden bir kent yapacağız çünkü: Biz Birlikte GİRNEYİZ”