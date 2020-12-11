“Hedef mümkün olduğu kadar riskleri azaltmak”

Girne Belediyesi ve Bel-Paz çalışanları, ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne katıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 151 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Halil Erdim, Anıl Çağdan ve Sıdıka Geylan tarafından çalışanlara eğitim verildi.

Belediye Başkanı Güngördü, böylesi eğitimlerin önemine işaret ederek, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak her eğitimle hedefin mümkün olduğu kadar riskleri azaltmak olduğunu ifade etti.

Güngördü, kazaların yüzde 88’inin insan faktörüyle ilgili olduğunu söyleyerek, “Yanlış davranışlar yüksek bir oranda kendimizden kaynaklanır. Bunu doğru etüt edip kendimizi yetiştirmemiz gereklidir” dedi.

Açıklamada, çalışanların, İş sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri, İSG Kültürü, Çalışanların Yükümlülükleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Fiziksel Tehlikeler, Ağır Yükler ve Dağınık İş Ortamları, Araç ve Trafik, Açık Havada Çalışma, Biyolojik ve Kimyasal Tehlikeler gibi konularda eğitim aldığı belirtildi. Eğitim sonrası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kısa film gösterimi yapıldığı da ifade edildi.