Hayvancılar güneyde de yollarda

Kıbrıs’ın güneyinde, yüksek üretim maliyetleri ile süt ve bazı et çeşitlerinin satış fiyatlarının düşük olmasını protesto eden hayvancılar, Başkanlık Sarayı önüne gitti, Nikos Anastasiadis’e muhtıra sundu.

GSP stadında toplanan hayvancılar, arabalarıyla birlikte Başkanlık Sarayına yöneldi; hayvancılardan bazıları Başkanlık Sarayına keçileriyle birlikte gitti.

Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü Andreas İosif, hükümetin durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis’in çiftçileri ilgilendiren konularda çok hassas olduğunu ve çeşitli destek planlarıyla bunu geçmişte birçok kez kanıtladığını dile getiren İosif, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in şu an Brüksel’de bulunduğunu ve çiftçiler için destek sağlamaya çalıştığını ifade etti.

İosif, ham madde ve hayvan yemi fiyatlarındaki pahalılık konusunun yalnızca Kıbrıs’a özgü bir şey olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin fiyatların artmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayvancılar sundukları muhtırada, Anastasiadis’i, problemlerini dinlemeye ve bunlara hemen çözüm bulmaya davet ederken, Anastasiadis’e, devletin yetkili makamlarının “menşe ismi korumalı ürün olarak” hellimle ilgili mevzuatı derhal uygulamaları, aynı zamanda tüm hayvancıların derhal ekonomik olarak desteklenmesi önerisinde de bulundu.