Hayvancılar eylem kararını açıklayacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektörde yaşanan sıkıntılardan dolayı eyleme gidiyor. Birlik tarafından yapılan açıklamada yarın öğlen düzenleyeceği basın toplantısında eylem kararının açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Değerli Basın mensupları, Hayvancılar Birliği, 26 Mayıs, Çarşamba günü, saat 12:00’de basın toplantısı gerçekleşecektir. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri de yer alacaktır.

Konu: Sektörde yaşanan sıkıntılardan dolayı eylem kararı açıklanacaktır.”