“Haybeden Gerçeküstü Aşk” ile seyirciyle buluşuyor

Murat OBENLER

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve Türkiye’de defalarca sahneye konan “Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyunu 3.Kat Sahne Sanatları Yapımı olarak Lefkoşa Surlariçi’nin yeni performans sanatları ve eğlence mekanı Holly Stone Performance Hall’da sahneye konuyor.

Yılmaz Erdoğan’ın metninden Osman Ateş tarafından uyarlanan, koordinatörlüğünü Duygu İnan’ın, yönetmenliğini Osman Ateş’in üstlendiği 50 dakikalık komedi türündeki oyunda Osman Ateş ve Hatice Tezcan rol alıyor.

Kelime oyunlarıyla bezeli masal gibi başlayan bir aşkı konu alan, herkesin kendi aşkını biricik sanışını sorgulayan ve “Bütün filmler aynı, hepimiz aynı film içindeyiz, peki sonsuza kadar sürecek mi?” gibi sorularla izleyenlerini güldürürken düşündüren oyunun saat 20:00’de başlayan Kıbrıs prömiyerine sanatseverler yoğun ilgi gösterirken Tezcan ve Ateş seyirciyi de içine çeken sürükleyici performanslarıyla büyük beğeni kazandı.