“Hayat pahalılığı konusunda samimiyseler yasa önerisi hazırlayıp Meclise sunsunlar”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin 6 değil 3 veya 4 ayda bir verilmesinin Bakanlar Kurulu gündemine taşınacağı yönündeki açıklamayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun dün bu yönde bir açıklama yaptığını ifade eden Bengihan, “Sayın Bakan bu konuda samimiyse en kısa sürede yasa önerisi hazırlayıp Meclise sunmalı. Aksi halde bu açıklaması popülist bir çıkışın ötesine geçmeyecek” dedi.

Güven Bengihan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesi nedeni ile alışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücü adeta erimiştir.

Yaşanan yüksek enflasyon karşısında alım gücünün korunması açısından büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlara yansıtılması, ayni zamanda özel sektör çalışanlarının maaşlarına da hayat pahalılığı ödeneğinin yansıtılması için yasal düzenleme yapılması gerektiği konusunu sendikamız birçok kez gündeme getirip , defalarca hükümete çağrı yapmış ancak çağrılarımız hiçbir karşılık bulmamıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlunun dün yapmış olduğu açıklamada Hayat Pahalılığı ödeneğinin altı ayda bir değil de üç veya dört ayda bir yapılması konusunu Bakanlar Kurulunun gündemine getireceğini söylemesi sendikamız tarafından olumlu karşılanmıştır.

Sayın Bakan bu konuda samimi ise en kısa sürede yasa önerisi hazırlayıp Meclise sunmalı. Aksi halde bu açıklaması popülist bir çıkışın ötesine geçmeyecektir.”