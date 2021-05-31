Hayat Pahalılığı dondurma tasarısı komiteye geri çekildi

Meclis Genel Kurulu'nda Hayat Pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına ilişkin Yasa Tasarısı görüşüldü. Başbakan Ersan Saner yasa tasarısının komiteye geri çekilmesini önerdi, öneri oy birliği ile onaylandı. Yasa tasarısı, ilgili komitede yeniden değerlendirilecek.

Özyiğit: “Bir kuruş artışı kesme çabanızdan vazgeçin”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dışarıda üreticinin isyanına, sıkıntılara işaret etti, bütün sıkıntılar ortadayken ‘bir kuruş artışın kesilmeye çalışılmasını’ eleştirdi.

Hükümet’e ‘önerilerin geri çekilmesi’ çağrısı yapan Özyiğit, ortak akıllar çözüm yolu bulma önerisinde de bulundu.

Nisap sorununa da değinen Özyiğit, “Daha fazla uzatmaları oynamayın, artık istifa edin” dedi.

Özersay: “Vatandaşı daha da fakirleştirecek adımlar atıyorsunuz”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın indirim ve alım gücünün artırılacağına ilişkin eski açıklamalarını hatırlattı, buna karşın vatandaşla dalga geçer gibi zamlar yapıldığına işaret etti.

Hükümet’in ekonomi bacağında yapılan açıklamalar üzerine vatandaşın Arıklı’ya ‘çakma Robin Hood’ yakıştırması yaptığını ifade eden Özersay, ciddi anlamda bir fakirleşme söz konusu iken, Hükümet’in hayat pahalılığını da durdurma yoluna gitmesini eleştirdi.

“Vatandaşa güven veremiyorsunuz” diyen Özersay, muhalefet ve sendikalarla da sağlıklı diyalog kurmadan Hükümet’in adın atmaya çalıştığına işaret etti, Hükümet’i sağduyuya çağırdı.

Mart- Nisan- Mayıs’ı içeren Hayat Pahalılığının dondurulmasına ilişkin yasanın Mayıs’ın bittiği gün geçirilmesi ile geriye dönük yasa yapılmış olacağına da vurgu yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis’te bu dönemde yaptıklarınız umarım gelecekte emsal alınmaz. Hukuka aykırılığın dibine vurdunuz” dedi.

Özdenefe: “Süreç usulsüz, bu tasarıyı oylatmayın”

Usule ilişkin söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, geçtiğimiz hafta Yasa Tasarısı’nın usule aykırı bir şekilde, mutabakat sağlanmadan gündemden çıkarıldığına işaret etti.

Bu usule aykırılıkla ilgili Meclis Başkanlığı’na da gereğini yapması çağrısı yapan Özdenefe, İç Tüzüğün ilgili maddesini de okudu, Hükümet’e geri çekilme gerekçesini sordu.

Hükümet’in geçtiğimiz hafta gerekli desteği bulamayacağı için Yasa Tasarısı’nı usulsüz bir şekilde geri çekme yoluna gittiğine işaret eden Özdenefe, personelin de buna alet edildiğini, bu şekilde ortaya çıkacak işlerin de ‘şaibeli’ olacağını vurguladı.

Meclis Başkanlığı’na bu Yasa Tasarısı’nı geri çekme çağrısı yapan Özdenefe, toplumun bu gibi nedenle Meclis’e saygısını ve güvenini yitirdiğine işaret etti.

Zaroğlu: “Hayat Pahalılığının dondurulmasına destek vermeyeceğim”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını doğru bulmadığı görüşünü belirtti. Yasa Tasarısı’na olumlu destek vermeyeceğini de açıkladı.

Denktaş: “Bugün oylamayın, bir orta yol bulalım”

DP Milletvekili Serdar Denktaş da Hükümet’e desteğinin devam ettiğini ancak yasalarla ilgili kendi değerlendirmesini yaptığını söyledi.

Hükümet’in bu düzenlemeyi yapma nedeni eski bir Maliye Bakanı olarak anlamasına karşın, zamanlamasının yanlış olduğu düşüncesini belirten Denktaş, Yasa Tasarısı’nın oylamasının gelecek haftaya bırakılmasını önerdi.

Eski bir Maliye Bakanı olarak Maliye Bakanı ile başka formüller üzerinde çalışma önerisi yapan Denktaş, “Mutlaka iş barışını bozmaksızın bir orta yol buluruz” dedi.

Hayat Pahalılığını dondurmasının demokratik işleyişi de etkileyeceği gibi, ekonomik sıkıntılar da yaratacağını söyleyen Denktaş, yine aynı tasarrufun başka bir yöntemle sağlanabileceğini belirtti.

Maliye Bakanı Oğuz: “3 aylık dondurma konusunda ısrarcıyız”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Hükümet’in bu düzenlemeyi ‘mecburiyetle’ Meclis’e getirdiğini savundu. “Bu koltuklarda siz olsanız, belki de siz de aynısını yapacaktınız” diyen Oğuz, ülkenin içerisinde bulunduğu şartların durumu bu noktaya getirdiğini ileri sürdü.

Akaryakıt zammının da artık ‘kaçınılmaz’ olduğunu savunan Oğuz, aylardır yapmamaya yönelik bir karar geliştirildiğini, “Belki geçmişte yapılsaydı daha iyi olurdu” dedi.

Oğuz, “Bu ülkenin gerçeği bu. Hükümet bu kararı alırken eylem yapılmayacak mıydı, yapılacaktı. Ben gerçek neyse ona göre cevap verdim, ülkenin mali durumuna göre bu karar verilmiştir. Bir tasarruf tedbiridir. 3 aylık durdurma konusunda ısrarcıyız ama 1 haftalığına komiteye çekilsin” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Hükümetler, şartlar öyle gerektirdiği için zam yapar”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ‘zam’ eleştirilerini yanıtladı, çok ilginç bir manzarayla karşı karşıya kalındığını söyledi, “Hiçbir hükümet, zam yaparken bunu zevkle yapmaz, şartlar öyle gerektirdiği için zam yapar” dedi.

Arıklı, akaryakıt fiyatlarının hükümetlerin keyfi ayarlamaları ile mümkün olmadığını, tüzük gereği her 15 günde bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Dolar bazında 1 Temmuz 2020’de TL’nin erime oranının yüzde 22, akaryakıta yapılan zam oranının ise 12.6 oranında olduğunu kaydeden Arıklı, “2018’de siz de hükümetteydiniz. O zaman sizi yerden yere vurmuyorduk” şeklinde konuştu.

Arıklı, işbaşına geldiğinde “Ücretleri yeterince artıramıyorsak, hayatı ucuzlatmak gerekiyor” şeklinde açıklama yaptığını hatırlatarak, şu anda da aynı düşüncede olduğunu ifade etti.

Arıklı, sebze ve gıda malzemelerinin Türkiye ile başa baş olduğunu da belirtti.

Ticaret Dairesi’nde 13-14 eleman olduğunu, bu şekilde piyasa denetimi yapmanın zor olduğunu kaydeden Arıklı, bu nedenle Belediyeler Yasası’nda değişikliğe giderek, yerel yönetime piyasayı denetleme yetkisi verdiklerini söyledi.

Türkiye Ticaret Bakanının önümüzdeki günlerde adada olacağını söyleyen Arıklı, böylelikle ‘serbest ticaret’ anlaşmasına doğru bir adım daha atacaklarını savundu.

Özersay’dan Arıklı’ya: Piyasayı ucuzlatmak için ne yaptınız?

Özersay yerinden söz aldı, Arıklı’ya “Size ne söylediyseniz onu hatırlattım. Piyasayı ucuzlatmak için ne yaptınız? Vatandaşa sorun, piyasada pahalılaşma var mı? Hangi zenginden alıp, hangi fakire verdiniz?” diye sordu.

Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dursun Oğuz’un ‘politika yapmayın’ ifadelerini eleştirdi, Dursun Oğuz’un ‘politika yapmayı artık kötü bir şey olarak gördüğüne’ işaret etti.

Hayat Pahalılığı dondurma tasarısı komiteye geri çekildi

Başbakan Ersan Saner Hayat Pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına ilişkin Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilmesini önerdi, öneri oy birliği ile onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde tartışılan, muhalefetin ‘usule aykırı’ olduğuna ilişkin eleştirileri yanı sıra, içinde bulunduğumuz dönemde yanlışlığı nedeniyle de karşı çıktığı yasa Tasarısı, ilgili komitede yeniden değerlendirilecek.

Başbakan Ersan Saner, muhalefeti dinlediklerini belirtti, dinlerken katılmadıkları noktalar olduğunu ancak onları ifade etmeyeceğini söyledi.

Dünyanın, Dünya Sağlık Örgütü kararlarına göre açılımlar yaptığını, kendilerinin de bu çerçevede adımlar attığını söyleyen Başbakan Saner, İki Toplu Komite’nin karar alması durumunda geçiş noktalarının bugün açılmasına hazır olduklarını belirtti.

Dövizin yükselmesiyle akaryakıta da zam yaptıklarını söyleyen Başbakan Saner, “Bunu neden başka noktalara çekmeye çalışıyoruz ki” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, Haziran ayı için planlanan hayat pahalılığının değerlendirilmesi için Yasa Tasarısı’nı komiteye geri çekeceklerini açıkladı.